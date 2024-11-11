Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 460С Адлер — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
09:42
09:44
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
10:04
10:10
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
10:35
10:55
37 км.
1 ч. 5 мин.
Лазаревская
12:36
12:39
69 км.
3 ч. 6 мин.
Туапсе
13:20
13:35
96 км.
3 ч. 50 мин.
Горячий Ключ
15:33
16:07
157 км.
6 ч. 3 мин.
Краснодар 1
17:18
17:35
199 км.
7 ч. 48 мин.
Брюховецкая
19:38
19:40
285 км.
10 ч. 8 мин.
Каневская
20:08
20:10
317 км.
10 ч. 38 мин.
Староминская-Тимашевск
21:25
21:27
364 км.
11 ч. 55 мин.
Ростов
Главный
23:09
23:26
455 км.
13 ч. 39 мин.
Новочеркасск
00:14
00:16
493 км.
14 ч. 44 мин.
Шахтная
00:52
00:54
529 км.
15 ч. 22 мин.
Сулин
01:20
01:22
547 км.
15 ч. 50 мин.
Лихая
02:07
02:27
578 км.
16 ч. 37 мин.
Каменская
02:54
02:56
597 км.
17 ч. 24 мин.
Миллерово
03:49
03:51
663 км.
18 ч. 19 мин.
Кутейниково
04:43
04:45
718 км.
19 ч. 13 мин.
Митрофановка
05:52
05:54
797 км.
20 ч. 22 мин.
Россошь
06:23
06:38
821 км.
20 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:10
08:15
909 км.
22 ч. 40 мин.
Колодезная
09:00
09:02
952 км.
23 ч. 30 мин.
Воронеж 1
09:50
10:45
989 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Графская
12:24
12:26
1023 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Усмань
12:45
12:47
1045 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Грязи
Воронежские
13:23
13:28
1094 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Мичуринск
Уральский
14:23
14:54
1152 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Никифоровка
15:20
15:22
1171 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
Тамбов 1
16:10
1218 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка мне очень понравилась. Ехала я в плацкарте. Проводница была внимательная женщина. Не навязывалась. У нас в меру хорошо работал кондиционер. Во всяком случае очень жарко не было и на том спасибо.
Всю дорогу за стенкой я слушала ночью храп который не давал мне нормально заснуть. Это было невозможно терпеть. И ничего же не сделаешь. Он же храпит не специально
Спасибо за хорошую поездку. В наших поездах очень хорошие проводницы. Их нужно холить и лилеить. Вообще умнички.
Когда покупала билет на этот поезд – думала что он фирменный. Хотя от фирменного поезда у него максимум только один кондиционер. А все остальное просто в состоянии «скоро на свалку». Если это фирменный я боюсь подумать что такое не фирменный.
Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.