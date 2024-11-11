Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 273В Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
12:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усмань
13:40
13:42
55 км.
1 ч. 5 мин.
Грязи
Воронежские
14:25
14:30
104 км.
1 ч. 50 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:22
15:24
160 км.
2 ч. 47 мин.
Рязань 2
17:52
17:57
358 км.
5 ч. 17 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:15
539 км.
7 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем привет! Поделюсь впечатлениями о поездке на этом поезде. В вагоне было очень душно ехать. Как сели – уже через часа 2 было невозможно. Вентиляция совсем не работала. И что ужасно – в купе нельзя было открыть форточку потому что окна без форточек.
Розетки в вагоне не работали совсем. Проводница сказала что уже давно. Почему до сих пор н исправлен этот косяк!? За что мы платим деньги, когда садимся в такой поезд? Я хочу как минимум иметь возможность зарядить свой сотовый телефон!!!
По сравнению с большинством поездов этот просто прекрасен! Туалеты всю дорогу работали безотказно. Спасибо что поставили биотуалеты. Температура в вагоне была слегка завышена но тоже нормально. Лучше пусть жарко, чем мерзнуть.
Благодарю Анну Леонидовну нашу проводницу за хорошее отношение к пассажирам и добросовестное выполнение своих обязанностей. Благодаря таки проводницам все недочеты связанные с вагоном можно не замечать.
Поезд едет без долгих остановок. Быстро добираешься до места. Конечно не новый но где у нас что-то новое есть? Доехал вовремя без приключений и на том спасибо!!! Но цены конечно очень подскочили.