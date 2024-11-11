Поезд 123Н Новосибирск — Белгород

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

05:31

Новосибирск

2 д. 23 ч. 20 мин.

04:51

Белгород

67

Маршрут следования поезда 123Н Новосибирск — Белгород на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новосибирск — Белгород с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новосибирск
Главный

05:31

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чулымская

07:05

2 мин.

07:07

122 км.

1 ч. 34 мин.

Каргат

07:38

2 мин.

07:40

167 км.

2 ч. 7 мин.

Убинская

08:11

2 мин.

08:13

208 км.

2 ч. 40 мин.

Барабинск

09:13

30 мин.

09:43

291 км.

3 ч. 42 мин.

Озеро-Карачинское

10:55

5 мин.

11:00

379 км.

5 ч. 24 мин.

Татарская

11:49

2 мин.

11:51

442 км.

6 ч. 18 мин.

Калачинская

12:52

2 мин.

12:54

531 км.

7 ч. 21 мин.

Омск
Пассажирский

13:55

20 мин.

14:15

607 км.

8 ч. 24 мин.

Исилькуль

15:51

50 мин.

16:41

742 км.

10 ч. 20 мин.

Петропавловск

18:23

40 мин.

19:03

875 км.

12 ч. 52 мин.

Петухово

20:14

20 мин.

20:34

960 км.

14 ч. 43 мин.

Макушино

21:13

2 мин.

21:15

1005 км.

15 ч. 42 мин.

Лебяжья-Сибирская

21:57

2 мин.

21:59

1051 км.

16 ч. 26 мин.

Варгаши

22:37

2 мин.

22:39

1095 км.

17 ч. 6 мин.

Курган

23:20

21 мин.

23:41

1127 км.

17 ч. 49 мин.

Юргамыш

00:28

2 мин.

00:30

1182 км.

18 ч. 57 мин.

Мишкино

00:59

2 мин.

01:01

1216 км.

19 ч. 28 мин.

Шумиха

01:34

2 мин.

01:36

1257 км.

20 ч. 3 мин.

Щучье

02:13

2 мин.

02:15

1292 км.

20 ч. 42 мин.

Челябинск-Главный

03:45

77 мин.

05:02

1376 км.

22 ч. 14 мин.

Чебаркуль

06:26

2 мин.

06:28

1445 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Миасс 1

06:52

2 мин.

06:54

1460 км.

1 д. 1 ч. 21 мин.

Златоуст

08:11

2 мин.

08:13

1492 км.

1 д. 2 ч. 40 мин.

Бердяуш

09:17

2 мин.

09:19

1528 км.

1 д. 3 ч. 46 мин.

Сулея

09:47

2 мин.

09:49

1544 км.

1 д. 4 ч. 16 мин.

Вязовая

10:38

2 мин.

10:40

1586 км.

1 д. 5 ч. 7 мин.

Усть-Катав

10:55

2 мин.

10:57

1597 км.

1 д. 5 ч. 24 мин.

Кропачево

11:21

16 мин.

11:37

1612 км.

1 д. 5 ч. 50 мин.

Миньяр

12:15

2 мин.

12:17

1642 км.

1 д. 6 ч. 44 мин.

Аша

12:39

2 мин.

12:41

1659 км.

1 д. 7 ч. 8 мин.

Уфа

14:12

47 мин.

14:59

1747 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Раевка

17:38

2 мин.

17:40

1847 км.

1 д. 12 ч. 7 мин.

Шафраново

18:02

2 мин.

18:04

1860 км.

1 д. 12 ч. 31 мин.

Аксаково

19:03

2 мин.

19:05

1901 км.

1 д. 13 ч. 32 мин.

Приютово

19:24

2 мин.

19:26

1920 км.

1 д. 13 ч. 53 мин.

Абдулино

20:02

2 мин.

20:04

1950 км.

1 д. 14 ч. 31 мин.

Бугуруслан

21:29

5 мин.

21:34

2031 км.

1 д. 15 ч. 58 мин.

Похвистнево

21:51

2 мин.

21:53

2050 км.

1 д. 16 ч. 20 мин.

Новоотрадная

22:48

2 мин.

22:50

2111 км.

1 д. 17 ч. 17 мин.

Кинель

23:28

2 мин.

23:30

2160 км.

1 д. 17 ч. 57 мин.

Самара

00:20

51 мин.

01:11

2194 км.

1 д. 18 ч. 49 мин.

Новокуйбышевская

01:31

2 мин.

01:33

2210 км.

1 д. 20 ч. 0 мин.

Чапаевск

01:51

2 мин.

01:53

2230 км.

1 д. 20 ч. 20 мин.

Сызрань 1

03:26

5 мин.

03:31

2314 км.

1 д. 21 ч. 55 мин.

Кузнецк

05:03

5 мин.

05:08

2439 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Пенза 1

06:36

41 мин.

07:17

2545 км.

2 д. 1 ч. 5 мин.

Колышлей

08:35

2 мин.

08:37

2609 км.

2 д. 3 ч. 4 мин.

Сердобск

09:12

2 мин.

09:14

2643 км.

2 д. 3 ч. 41 мин.

Ртищево 1

10:05

45 мин.

10:50

2678 км.

2 д. 4 ч. 34 мин.

Тамала

11:40

2 мин.

11:42

2726 км.

2 д. 6 ч. 9 мин.

Умет

12:00

2 мин.

12:02

2745 км.

2 д. 6 ч. 29 мин.

Кирсанов

12:19

3 мин.

12:22

2763 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Тамбов 1

13:36

30 мин.

14:06

2851 км.

2 д. 8 ч. 5 мин.

Никифоровка

14:50

2 мин.

14:52

2898 км.

2 д. 9 ч. 19 мин.

Мичуринск
Уральский

15:18

42 мин.

16:00

2917 км.

2 д. 9 ч. 47 мин.

Грязи
Воронежские

17:45

51 мин.

18:36

2975 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Усмань

19:21

2 мин.

19:23

3024 км.

2 д. 13 ч. 50 мин.

Воронеж 1

20:45

109 мин.

22:34

3079 км.

2 д. 15 ч. 14 мин.

Касторная-Новая

00:05

4 мин.

00:09

3154 км.

2 д. 18 ч. 34 мин.

Старый Оскол

01:11

5 мин.

01:16

3209 км.

2 д. 19 ч. 40 мин.

Губкин

01:56

2 мин.

01:58

3228 км.

2 д. 20 ч. 25 мин.

Чаплыжное

02:31

2 мин.

02:33

3246 км.

2 д. 21 ч. 0 мин.

Кривецкая

02:56

2 мин.

02:58

3263 км.

2 д. 21 ч. 25 мин.

Ржава

03:39

2 мин.

03:41

3291 км.

2 д. 22 ч. 8 мин.

Прохоровка

04:02

2 мин.

04:04

3313 км.

2 д. 22 ч. 31 мин.

Белгород

04:51

3362 км.

2 д. 23 ч. 20 мин.

Информация о поезде 123Н

Планируете поездку по маршруту Новосибирск — Белгород? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 123Н. Этот поезд отправляется со станции Новосибирск в 05:31 и прибывает на конечную станцию Белгород в 04:51. Вся дорога занимает 2 д. 23 ч. 20 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 26 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 123Н

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

109 мин. – станция Воронеж 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Оксана

    Ехала в восьмом вагоне. Очень чисто. Включали кондиционер, но убавить не смогли. Проводница очень быстро решила этот вопрос. Понравилось вежливое обслуживание. Рекомендую!

  2. Алиса Клюева

    Мы с мамой ехали в плацкарте. Впечатления остались двоякие. Вроде бы все миленько и аккуратно. В вагоне полы мыли регулярно. Но было очень шумно. Некоторые пассажиры ходили курить в тамбур, проводники даже замечания им не делали!

  3. Мария

    Я довольна тем, что хотя бы вагоны подремонтировали. Ездить на них хотя бы можно. Раньше вообще ветер свистал со всех щелей, сейчас уже более-менее. Но все равно – отремонтированный вагон не сравнится с новыми, которые сейчас выпускаются. Хотя и на том спасибо.

  4. Сергей А.

    Всегда вежливые проводницы, хорошо знают свое дело. Я доволен поездкой на все 150%.

  5. СВЕТИК

    Всем привет. Я ехала на этом поезде 20.07.2021 в 10 вагоне, и мы просто изнемогали от жары! Как это вообще понимать? За что мы платим такие бешенные деньги, если приходится банально париться в вагоне в такой жаре? Было +30 не меньше!!!!

  6. Николай

    Пока был один проводник – туалет был не мыт, а также отсутствовала вода в поезде. Какое-то время так проехались, потом к нам пришел второй проводник. И как только он пришел – СРАЗУ ЖЕ появилась вода! Вот как такое понимать? Первый был стажером или просто ничего делать не хотел?

  7. Нина Васильевна

    Привет. Ехали с мужем на этом поезде, он сильно расстроился что у нас не работала розетка, так как планировал работать на протяжении всей поездки. Уважаемое руководство, пожалуйста держите приборы в поезде в работоспособном состоянии!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
