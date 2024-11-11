05:31
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
67
Маршрут следования поезда 123Н Новосибирск — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
05:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чулымская
07:05
07:07
122 км.
1 ч. 34 мин.
Каргат
07:38
07:40
167 км.
2 ч. 7 мин.
Убинская
08:11
08:13
208 км.
2 ч. 40 мин.
Барабинск
09:13
09:43
291 км.
3 ч. 42 мин.
Озеро-Карачинское
10:55
11:00
379 км.
5 ч. 24 мин.
Татарская
11:49
11:51
442 км.
6 ч. 18 мин.
Калачинская
12:52
12:54
531 км.
7 ч. 21 мин.
Омск
Пассажирский
13:55
14:15
607 км.
8 ч. 24 мин.
Исилькуль
15:51
16:41
742 км.
10 ч. 20 мин.
Петропавловск
18:23
19:03
875 км.
12 ч. 52 мин.
Петухово
20:14
20:34
960 км.
14 ч. 43 мин.
Макушино
21:13
21:15
1005 км.
15 ч. 42 мин.
Лебяжья-Сибирская
21:57
21:59
1051 км.
16 ч. 26 мин.
Варгаши
22:37
22:39
1095 км.
17 ч. 6 мин.
Курган
23:20
23:41
1127 км.
17 ч. 49 мин.
Юргамыш
00:28
00:30
1182 км.
18 ч. 57 мин.
Мишкино
00:59
01:01
1216 км.
19 ч. 28 мин.
Шумиха
01:34
01:36
1257 км.
20 ч. 3 мин.
Щучье
02:13
02:15
1292 км.
20 ч. 42 мин.
Челябинск-Главный
03:45
05:02
1376 км.
22 ч. 14 мин.
Чебаркуль
06:26
06:28
1445 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Миасс 1
06:52
06:54
1460 км.
1 д. 1 ч. 21 мин.
Златоуст
08:11
08:13
1492 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Бердяуш
09:17
09:19
1528 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Сулея
09:47
09:49
1544 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Вязовая
10:38
10:40
1586 км.
1 д. 5 ч. 7 мин.
Усть-Катав
10:55
10:57
1597 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Кропачево
11:21
11:37
1612 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
Миньяр
12:15
12:17
1642 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Аша
12:39
12:41
1659 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Уфа
14:12
14:59
1747 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Раевка
17:38
17:40
1847 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Шафраново
18:02
18:04
1860 км.
1 д. 12 ч. 31 мин.
Аксаково
19:03
19:05
1901 км.
1 д. 13 ч. 32 мин.
Приютово
19:24
19:26
1920 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Абдулино
20:02
20:04
1950 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Бугуруслан
21:29
21:34
2031 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Похвистнево
21:51
21:53
2050 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
Новоотрадная
22:48
22:50
2111 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Кинель
23:28
23:30
2160 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Самара
00:20
01:11
2194 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Новокуйбышевская
01:31
01:33
2210 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Чапаевск
01:51
01:53
2230 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Сызрань 1
03:26
03:31
2314 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
Кузнецк
05:03
05:08
2439 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Пенза 1
06:36
07:17
2545 км.
2 д. 1 ч. 5 мин.
Колышлей
08:35
08:37
2609 км.
2 д. 3 ч. 4 мин.
Сердобск
09:12
09:14
2643 км.
2 д. 3 ч. 41 мин.
Ртищево 1
10:05
10:50
2678 км.
2 д. 4 ч. 34 мин.
Тамала
11:40
11:42
2726 км.
2 д. 6 ч. 9 мин.
Умет
12:00
12:02
2745 км.
2 д. 6 ч. 29 мин.
Кирсанов
12:19
12:22
2763 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Тамбов 1
13:36
14:06
2851 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Никифоровка
14:50
14:52
2898 км.
2 д. 9 ч. 19 мин.
Мичуринск
Уральский
15:18
16:00
2917 км.
2 д. 9 ч. 47 мин.
Грязи
Воронежские
17:45
18:36
2975 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Усмань
19:21
19:23
3024 км.
2 д. 13 ч. 50 мин.
Воронеж 1
20:45
22:34
3079 км.
2 д. 15 ч. 14 мин.
Касторная-Новая
00:05
00:09
3154 км.
2 д. 18 ч. 34 мин.
Старый Оскол
01:11
01:16
3209 км.
2 д. 19 ч. 40 мин.
Губкин
01:56
01:58
3228 км.
2 д. 20 ч. 25 мин.
Чаплыжное
02:31
02:33
3246 км.
2 д. 21 ч. 0 мин.
Кривецкая
02:56
02:58
3263 км.
2 д. 21 ч. 25 мин.
Ржава
03:39
03:41
3291 км.
2 д. 22 ч. 8 мин.
Прохоровка
04:02
04:04
3313 км.
2 д. 22 ч. 31 мин.
Белгород
04:51
3362 км.
2 д. 23 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехала в восьмом вагоне. Очень чисто. Включали кондиционер, но убавить не смогли. Проводница очень быстро решила этот вопрос. Понравилось вежливое обслуживание. Рекомендую!
Мы с мамой ехали в плацкарте. Впечатления остались двоякие. Вроде бы все миленько и аккуратно. В вагоне полы мыли регулярно. Но было очень шумно. Некоторые пассажиры ходили курить в тамбур, проводники даже замечания им не делали!
Я довольна тем, что хотя бы вагоны подремонтировали. Ездить на них хотя бы можно. Раньше вообще ветер свистал со всех щелей, сейчас уже более-менее. Но все равно – отремонтированный вагон не сравнится с новыми, которые сейчас выпускаются. Хотя и на том спасибо.
Всегда вежливые проводницы, хорошо знают свое дело. Я доволен поездкой на все 150%.
Всем привет. Я ехала на этом поезде 20.07.2021 в 10 вагоне, и мы просто изнемогали от жары! Как это вообще понимать? За что мы платим такие бешенные деньги, если приходится банально париться в вагоне в такой жаре? Было +30 не меньше!!!!
Пока был один проводник – туалет был не мыт, а также отсутствовала вода в поезде. Какое-то время так проехались, потом к нам пришел второй проводник. И как только он пришел – СРАЗУ ЖЕ появилась вода! Вот как такое понимать? Первый был стажером или просто ничего делать не хотел?
Привет. Ехали с мужем на этом поезде, он сильно расстроился что у нас не работала розетка, так как планировал работать на протяжении всей поездки. Уважаемое руководство, пожалуйста держите приборы в поезде в работоспособном состоянии!