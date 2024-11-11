Маршрут следования и продажа билетов
11:21
1 д. 23 ч. 16 мин.
10:37
40
Маршрут следования поезда 490Б Минск (Беларусь) — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
11:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пуховичи
12:07
12:09
57 км.
0 ч. 46 мин.
Осиповичи 1
12:42
12:44
97 км.
1 ч. 21 мин.
Бобруйск
13:19
13:22
137 км.
1 ч. 58 мин.
Жлобин
14:11
14:14
199 км.
2 ч. 50 мин.
Буда-Кошелевская
14:44
14:46
239 км.
3 ч. 23 мин.
Гомель
Пассажирский
15:30
16:17
281 км.
4 ч. 9 мин.
Добруш
16:47
16:49
303 км.
5 ч. 26 мин.
Злынка
17:17
17:36
327 км.
5 ч. 56 мин.
Новозыбков
18:00
18:03
346 км.
6 ч. 39 мин.
Клинцы
18:35
18:37
376 км.
7 ч. 14 мин.
Унеча
19:07
19:10
408 км.
7 ч. 46 мин.
Почеп
19:59
20:01
461 км.
8 ч. 38 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
21:30
21:32
532 км.
10 ч. 9 мин.
Брянск Орловский
21:46
22:36
537 км.
10 ч. 25 мин.
Карачев
23:19
23:23
577 км.
11 ч. 58 мин.
Лужки Орловские
00:48
00:53
654 км.
13 ч. 27 мин.
Верховье
02:31
02:35
731 км.
15 ч. 10 мин.
Елец
04:17
05:08
820 км.
16 ч. 56 мин.
Липецк
06:20
06:49
890 км.
18 ч. 59 мин.
Воронеж 1
09:40
10:33
997 км.
22 ч. 19 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:17
12:42
1077 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Евдаково
13:33
13:35
1107 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Россошь
14:53
15:08
1166 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Митрофановка
15:36
15:38
1190 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Кутейниково
16:52
16:54
1269 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Миллерово
17:47
17:49
1324 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Каменская
18:56
18:58
1390 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Лихая
19:34
19:48
1409 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Зверево
20:17
20:18
1425 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Сулин
20:45
20:47
1440 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Шахтная
21:27
21:29
1458 км.
1 д. 10 ч. 6 мин.
Новочеркасск
23:12
23:14
1494 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Ростов
Главный
00:04
00:23
1532 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
01:48
01:50
1623 км.
1 д. 14 ч. 27 мин.
Каневская
02:28
02:30
1670 км.
1 д. 15 ч. 7 мин.
Брюховецкая
02:59
03:01
1702 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Краснодар 1
05:28
05:57
1788 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Абинская
08:23
08:25
1856 км.
1 д. 21 ч. 2 мин.
Анапа
10:37
1921 км.
1 д. 23 ч. 16 мин.
