Минск (Беларусь): билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Минск (Беларусь). Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Минск (Беларусь) работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Минск (Беларусь) на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
623Б
Витебск
Гродно (Беларусь)
00:09
Минск (Пассажирский)
11 ч. 7 мин.
06:01
Гродно
147Ч
Москва
Калининград
00:22
Минск (Пассажирский)
21 ч. 30 мин.
11:44
Калининград Южный (Пассажирский)
684Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
00:25
Минск (Пассажирский)
5 ч. 26 мин.
05:51
Гомель (Пассажирский)
030Ч
Янтарь
Калининград
Москва
00:35
Минск (Пассажирский)
19 ч. 3 мин.
08:58
Москва (Белорусский Вокзал)
296Б
Брест
Москва
00:43
Минск (Пассажирский)
15 ч. 8 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
560С
Адлер
Калининград
01:20
Минск (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
654Б
Брест
Витебск
01:44
Минск (Пассажирский)
9 ч. 32 мин.
06:37
Витебск
692Б
Минск (Беларусь)
Могилев
01:45
Минск (Пассажирский)
3 ч. 49 мин.
05:34
Могилев 1
235М
Москва
Брест
01:54
Минск (Пассажирский)
16 ч. 3 мин.
06:07
Брест-Центральный
425У
Челябинск
Калининград
02:57
Минск (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
653Б
Витебск
Брест
04:57
Минск (Пассажирский)
10 ч. 29 мин.
09:10
Брест-Центральный
645Б
Минск (Беларусь)
Брест
04:57
Минск (Пассажирский)
4 ч. 13 мин.
09:10
Брест-Центральный
029Ч
Янтарь
Москва
Калининград
05:14
Минск (Пассажирский)
19 ч. 45 мин.
16:24
Калининград Южный (Пассажирский)
238Б
Брест
Москва
05:18
Минск (Пассажирский)
15 ч. 56 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
288Б
Минск (Беларусь)
Москва
05:18
Минск (Пассажирский)
11 ч. 41 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
228Б
Минск (Беларусь)
Москва
05:18
Минск (Пассажирский)
11 ч. 41 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
679Б
Витебск
Гродно (Беларусь)
05:27
Минск (Пассажирский)
10 ч. 56 мин.
11:06
Гродно
238Ф
Минск (Беларусь)
Москва
06:03
Минск (Пассажирский)
10 ч. 56 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
679Ф
Витебск
Гродно (Беларусь)
06:16
Минск (Пассажирский)
11 ч. 30 мин.
11:47
Гродно
722Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
06:18
Минск (Пассажирский)
6 ч. 55 мин.
13:13
Москва (Белорусский Вокзал)
679Щ
Орша (Беларусь)
Гродно (Беларусь)
06:22
Минск (Пассажирский)
9 ч. 18 мин.
12:10
Гродно
749Б
Минск (Беларусь)
Полоцк
06:30
Минск (Пассажирский)
4 ч. 4 мин.
10:34
Полоцк
871Б
Минск (Беларусь)
Полоцк
06:30
Минск (Пассажирский)
3 ч. 51 мин.
10:21
Полоцк
360Ч
Калининград
Адлер
06:35
Минск (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 35 мин.
06:27
Адлер
712Ь
Минск (Беларусь)
Витебск
06:45
Минск (Пассажирский)
3 ч. 40 мин.
10:25
Витебск
003Б
Москва
Брест
06:54
Минск (Пассажирский)
12 ч. 11 мин.
10:23
Брест-Центральный
007М
Славянский Экспресс
Москва
Брест
06:55
Минск (Пассажирский)
12 ч. 8 мин.
10:20
Брест-Центральный
742Ф
Минск (Беларусь)
Могилев
06:58
Минск (Пассажирский)
2 ч. 42 мин.
09:40
Могилев 1
716Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
07:08
Минск (Пассажирский)
3 ч. 15 мин.
10:23
Гомель (Пассажирский)
886Б
Минск (Беларусь)
Жлобин
07:08
Минск (Пассажирский)
2 ч. 12 мин.
09:20
Жлобин
687Б
Минск (Беларусь)
Гродно (Беларусь)
07:10
Минск (Пассажирский)
4 ч. 46 мин.
11:56
Гродно
862Б
Минск (Беларусь)
Орша (Беларусь)
07:42
Минск (Пассажирский)
2 ч. 16 мин.
09:58
Орша-Центральная
686Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
07:44
Минск (Пассажирский)
4 ч. 38 мин.
12:22
Гомель (Пассажирский)
051Б
Санкт-Петербург
Брест
08:25
Минск (Пассажирский)
18 ч. 4 мин.
12:30
Брест-Центральный
751Б
Минск (Беларусь)
Барановичи-Полесские
08:45
Минск (Пассажирский)
1 ч. 39 мин.
10:24
Барановичи-Полесские
027Б
Москва
Брест
09:12
Минск (Пассажирский)
14 ч. 3 мин.
13:33
Брест-Центральный
681Б
Минск (Беларусь)
Брест
09:36
Минск (Пассажирский)
4 ч. 21 мин.
13:57
Брест-Центральный
248Б
Минск (Беларусь)
Москва
09:44
Минск (Пассажирский)
10 ч. 28 мин.
20:12
Москва (Белорусский Вокзал)
148Ч
Калининград
Москва
09:49
Минск (Пассажирский)
22 ч. 9 мин.
19:44
Москва (Белорусский Вокзал)
720Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
10:00
Минск (Пассажирский)
7 ч. 57 мин.
17:57
Москва (Белорусский Вокзал)
621Б
Гомель (Беларусь)
Мурманск
10:00
Минск (Пассажирский)
2 д. 7 ч. 52 мин.
05:58
Мурманск
066Б
Минск (Беларусь)
Мурманск
10:02
Минск (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 56 мин.
05:58
Мурманск
295Б
Москва
Брест
10:11
Минск (Пассажирский)
15 ч. 15 мин.
14:25
Брест-Центральный
366Б
Минск (Беларусь)
Архангельск
10:22
Минск (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 2 мин.
12:24
Архангельск-Город
727Б
Минск (Беларусь)
Брест
10:55
Минск (Пассажирский)
3 ч. 36 мин.
14:31
Брест-Центральный
710Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
11:09
Минск (Пассажирский)
3 ч. 8 мин.
14:17
Гомель (Пассажирский)
302Б
Минск (Беларусь)
Адлер
11:21
Минск (Пассажирский)
2 д. 0 ч. 30 мин.
11:51
Адлер
490Б
Минск (Беларусь)
Анапа
11:21
Минск (Пассажирский)
1 д. 23 ч. 16 мин.
10:37
Анапа
864Б
Минск (Беларусь)
Орша (Беларусь)
11:25
Минск (Пассажирский)
2 ч. 23 мин.
13:48
Орша-Центральная
734Б
Минск (Беларусь)
Орша (Беларусь)
11:25
Минск (Пассажирский)
2 ч. 22 мин.
13:47
Орша-Центральная
667Б
Минск (Беларусь)
Брест
11:45
Минск (Пассажирский)
4 ч. 35 мин.
16:20
Брест-Центральный
644Б
Минск (Беларусь)
Витебск
12:32
Минск (Пассажирский)
3 ч. 46 мин.
16:18
Витебск
750Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
13:05
Минск (Пассажирский)
3 ч. 28 мин.
16:33
Гомель (Пассажирский)
874Щ
Минск (Беларусь)
Калинковичи
13:45
Минск (Пассажирский)
3 ч. 27 мин.
17:12
Калинковичи
140Б
Минск (Беларусь)
Смоленск
14:06
Минск (Пассажирский)
4 ч. 17 мин.
18:23
Смоленск (Центральный)
859Б
Минск (Беларусь)
Пинск
14:07
Минск (Пассажирский)
4 ч. 2 мин.
18:09
Пинск
694Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
14:11
Минск (Пассажирский)
4 ч. 38 мин.
18:49
Гомель (Пассажирский)
260Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
14:18
Минск (Пассажирский)
18 ч. 25 мин.
08:43
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
703Щ
Минск (Беларусь)
Витебск
15:01
Минск (Пассажирский)
4 ч. 46 мин.
19:47
Витебск
704Ь
Минск (Беларусь)
Витебск
15:05
Минск (Пассажирский)
3 ч. 17 мин.
18:22
Витебск
638Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
15:11
Минск (Пассажирский)
7 ч. 47 мин.
22:58
Гомель (Пассажирский)
731Ь
Минск (Беларусь)
Гродно (Беларусь)
15:18
Минск (Пассажирский)
3 ч. 52 мин.
19:10
Гродно
741Б
Минск (Беларусь)
Лида
15:25
Минск (Пассажирский)
2 ч. 55 мин.
18:20
Лида
866Б
Минск (Беларусь)
Орша (Беларусь)
15:30
Минск (Пассажирский)
2 ч. 15 мин.
17:45
Орша-Центральная
627Б
Минск (Беларусь)
Гродно (Беларусь)
15:35
Минск (Пассажирский)
7 ч. 5 мин.
22:40
Гродно
744Б
Минск (Беларусь)
Могилев
15:35
Минск (Пассажирский)
2 ч. 44 мин.
18:19
Могилев 1
744Ф
Минск (Беларусь)
Могилев
15:35
Минск (Пассажирский)
2 ч. 42 мин.
18:17
Могилев 1
752Ф
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
15:50
Минск (Пассажирский)
3 ч. 16 мин.
19:06
Гомель (Пассажирский)
752Ь
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
15:52
Минск (Пассажирский)
3 ч. 12 мин.
19:04
Гомель (Пассажирский)
752Щ
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
15:52
Минск (Пассажирский)
3 ч. 41 мин.
19:33
Гомель (Пассажирский)
740Ь
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
15:52
Минск (Пассажирский)
3 ч. 12 мин.
19:04
Гомель (Пассажирский)
718Б
Минск (Беларусь)
Москва
15:59
Минск (Пассажирский)
7 ч. 0 мин.
22:59
Москва (Белорусский Вокзал)
725Ф
Минск (Беларусь)
Брест
15:59
Минск (Пассажирский)
3 ч. 0 мин.
18:59
Брест-Центральный
704Б
Минск (Беларусь)
Витебск
16:43
Минск (Пассажирский)
3 ч. 45 мин.
20:28
Витебск
208Б
Минск (Беларусь)
Москва
16:59
Минск (Пассажирский)
12 ч. 28 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
208Ь
Брест
Москва
16:59
Минск (Пассажирский)
17 ч. 18 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
748Б
Минск (Беларусь)
Бобруйск
17:04
Минск (Пассажирский)
1 ч. 51 мин.
18:55
Бобруйск
629Б
Минск (Беларусь)
Гродно (Беларусь)
17:05
Минск (Пассажирский)
5 ч. 15 мин.
22:20
Гродно
739Б
Минск (Беларусь)
Полоцк
17:28
Минск (Пассажирский)
3 ч. 35 мин.
21:03
Полоцк
869Б
Минск (Беларусь)
Полоцк
17:29
Минск (Пассажирский)
3 ч. 37 мин.
21:06
Полоцк
670Ф
Минск (Беларусь)
Орша (Беларусь)
17:35
Минск (Пассажирский)
3 ч. 1 мин.
20:36
Орша-Центральная
670Б
Минск (Беларусь)
Витебск
17:35
Минск (Пассажирский)
5 ч. 8 мин.
22:43
Витебск
635Б
Минск (Беларусь)
Пинск
17:38
Минск (Пассажирский)
5 ч. 17 мин.
22:55
Пинск
755Б
Минск (Беларусь)
Барановичи-Полесские
18:16
Минск (Пассажирский)
1 ч. 37 мин.
19:53
Барановичи-Полесские
236Б
Брест
Москва
18:20
Минск (Пассажирский)
16 ч. 37 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
236Ь
Минск (Беларусь)
Москва
18:20
Минск (Пассажирский)
11 ч. 34 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
663Б
Минск (Беларусь)
Брест
18:25
Минск (Пассажирский)
5 ч. 11 мин.
23:36
Брест-Центральный
735Ф
Минск (Беларусь)
Брест
18:26
Минск (Пассажирский)
3 ч. 36 мин.
22:02
Брест-Центральный
868Б
Минск (Беларусь)
Орша (Беларусь)
18:35
Минск (Пассажирский)
2 ч. 14 мин.
20:49
Орша-Центральная
052Б
Брест
Санкт-Петербург
18:58
Минск (Пассажирский)
17 ч. 33 мин.
08:15
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
708Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
19:00
Минск (Пассажирский)
2 ч. 59 мин.
21:59
Гомель (Пассажирский)
745Б
Минск (Беларусь)
Лида
19:08
Минск (Пассажирский)
3 ч. 1 мин.
22:09
Лида
655Б
Минск (Беларусь)
Брест
19:11
Минск (Пассажирский)
5 ч. 37 мин.
00:48
Брест-Центральный
680Б
Гродно (Беларусь)
Витебск
19:17
Минск (Пассажирский)
9 ч. 40 мин.
23:41
Витебск
672Б
Минск (Беларусь)
Гомель (Беларусь)
19:32
Минск (Пассажирский)
4 ч. 20 мин.
23:52
Гомель (Пассажирский)
701Б
Минск (Беларусь)
Брест
19:35
Минск (Пассажирский)
3 ч. 29 мин.
23:04
Брест-Центральный
882Б
Минск (Беларусь)
Бобруйск
19:38
Минск (Пассажирский)
1 ч. 45 мин.
21:23
Бобруйск
650Б
Брест
Могилев
19:44
Минск (Пассажирский)
8 ч. 29 мин.
23:08
Могилев 1
714Б
Минск (Беларусь)
Витебск
19:47
Минск (Пассажирский)
3 ч. 55 мин.
23:42
Витебск
714Ь
Минск (Беларусь)
Витебск
19:50
Минск (Пассажирский)
3 ч. 36 мин.
23:26
Витебск
250Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
20:05
Минск (Пассажирский)
14 ч. 0 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
050Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
20:05
Минск (Пассажирский)
14 ч. 0 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
711Б
Минск (Беларусь)
Брест
20:12
Минск (Пассажирский)
3 ч. 42 мин.
23:54
Брест-Центральный
746Ф
Минск (Беларусь)
Могилев
20:14
Минск (Пассажирский)
2 ч. 48 мин.
23:02
Могилев 1
876Б
Минск (Беларусь)
Светлогорск
20:48
Минск (Пассажирский)
2 ч. 59 мин.
23:47
Светлогорск-На-Березин
262Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
21:12
Минск (Пассажирский)
14 ч. 32 мин.
11:44
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
625Б
Минск (Беларусь)
Витебск
21:28
Минск (Пассажирский)
9 ч. 18 мин.
06:46
Витебск
008Б
Брест
Москва
21:42
Минск (Пассажирский)
13 ч. 19 мин.
06:56
Москва (Белорусский Вокзал)
004Б
Минск
Брест
Москва
21:45
Минск (Пассажирский)
13 ч. 19 мин.
06:56
Москва (Белорусский Вокзал)
360С
Адлер
Калининград
21:57
Минск (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
Калининград Южный (Пассажирский)
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
21:57
Минск (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
757Б
Минск (Беларусь)
Барановичи-Полесские
22:04
Минск (Пассажирский)
1 ч. 35 мин.
23:39
Барановичи-Полесские
426Ч
Калининград
Челябинск
22:10
Минск (Пассажирский)
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
22:10
Минск (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
002Б
Беларусь
Минск (Беларусь)
Москва
22:20
Минск (Пассажирский)
9 ч. 48 мин.
08:08
Москва (Белорусский Вокзал)
657Б
Витебск
Брест
22:59
Минск (Пассажирский)
13 ч. 49 мин.
07:45
Брест-Центральный
662Б
Коммунары
Брест
23:06
Минск (Пассажирский)
15 ч. 57 мин.
07:49
Брест-Центральный
624Б
Гродно (Беларусь)
Витебск
23:07
Минск (Пассажирский)
13 ч. 3 мин.
04:55
Витебск
232Б
Минск (Беларусь)
Москва
23:37
Минск (Пассажирский)
11 ч. 37 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
296Ь
Минск (Беларусь)
Москва
23:37
Минск (Пассажирский)
11 ч. 37 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
678Б
Коммунары
Гродно (Беларусь)
23:40
Минск (Пассажирский)
13 ч. 20 мин.
05:24
Гродно
237Б
Москва
Брест
23:45
Минск (Пассажирский)
16 ч. 58 мин.
04:15
Брест-Центральный
028Б
Брест
Москва
23:57
Минск (Пассажирский)
14 ч. 4 мин.
09:37
Москва (Белорусский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Минск (Беларусь) включает 250 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Витебск;
  • последний поезд прибывает в 23:53 от станции Минск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Минск (Беларусь).

Актуальное расписание поездов станции Минск (Беларусь), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
