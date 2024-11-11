17:05
5 ч. 15 мин.
22:20
11
Маршрут следования поезда 629Б Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Молодечно
18:14
18:16
66 км.
1 ч. 9 мин.
Воложин
18:51
18:53
93 км.
1 ч. 46 мин.
Богданов
19:18
19:20
112 км.
2 ч. 13 мин.
Юратишки
19:37
19:39
131 км.
2 ч. 32 мин.
Гавья
19:57
19:59
150 км.
2 ч. 52 мин.
Лида
20:23
20:27
175 км.
3 ч. 18 мин.
Рожанка
21:00
21:02
223 км.
3 ч. 55 мин.
Мосты
21:18
21:20
244 км.
4 ч. 13 мин.
Скидель
21:46
21:48
270 км.
4 ч. 41 мин.
Гродно
22:20
297 км.
5 ч. 15 мин.
