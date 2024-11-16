Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 720Б Минск (Беларусь) — Москва.
Маршрут следования поезда 720Б Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
12:07
12:10
196 км.
2 ч. 7 мин.
Смоленск
Центральный
13:14
13:24
306 км.
3 ч. 14 мин.
Ярцево
14:02
14:04
355 км.
4 ч. 2 мин.
Сафоново
14:27
14:29
392 км.
4 ч. 27 мин.
Вязьма
15:11
15:14
460 км.
5 ч. 11 мин.
Гагарин
15:49
15:52
517 км.
5 ч. 49 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:57
681 км.
7 ч. 57 мин.
