05:18
11 ч. 41 мин.
16:59
6
Маршрут следования поезда 228Б Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
05:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
08:43
09:07
196 км.
3 ч. 25 мин.
Смоленск
Центральный
10:43
10:55
306 км.
5 ч. 25 мин.
Ярцево
11:51
11:53
355 км.
6 ч. 33 мин.
Вязьма
13:14
13:40
461 км.
7 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:59
676 км.
11 ч. 41 мин.
