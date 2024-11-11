Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 295Б Москва — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
02:06
02:32
215 км.
2 ч. 56 мин.
Смоленск
Центральный
04:27
04:37
367 км.
5 ч. 17 мин.
Орша-Центральная
06:23
06:47
477 км.
7 ч. 13 мин.
Борисов
08:20
08:23
601 км.
9 ч. 10 мин.
Минск
Пассажирский
09:56
10:11
674 км.
10 ч. 46 мин.
Барановичи-Центральные
12:12
12:15
807 км.
13 ч. 2 мин.
Брест-Центральный
14:25
1000 км.
15 ч. 15 мин.
