Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 147Ч Москва — Калининград.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:14
21 ч. 30 мин.
11:44
17
Маршрут следования поезда 147Ч Москва — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
14:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
16:27
16:29
164 км.
2 ч. 13 мин.
Вязьма
17:09
17:35
221 км.
2 ч. 55 мин.
Сафоново
18:25
18:27
289 км.
4 ч. 11 мин.
Смоленск
Центральный
19:34
19:58
373 км.
5 ч. 20 мин.
Орша-Центральная
21:16
21:33
483 км.
7 ч. 2 мин.
Борисов
22:56
22:58
607 км.
8 ч. 42 мин.
Минск
Пассажирский
23:54
00:22
680 км.
9 ч. 40 мин.
Молодечно
01:20
01:22
746 км.
11 ч. 6 мин.
Сморгонь
01:48
01:50
781 км.
11 ч. 34 мин.
Гудогай
02:16
02:56
814 км.
12 ч. 2 мин.
Чернышевское
08:37
09:17
1017 км.
18 ч. 23 мин.
Нестеров
09:32
09:34
1027 км.
19 ч. 18 мин.
Гусев
10:00
10:02
1051 км.
19 ч. 46 мин.
Черняховск
10:22
10:26
1075 км.
20 ч. 8 мин.
Гвардейск
11:04
11:06
1123 км.
20 ч. 50 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
11:44
1160 км.
21 ч. 30 мин.
