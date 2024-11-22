Маршрут следования и продажа билетов
15:52
13 ч. 3 мин.
04:55
20
Маршрут следования поезда 624Б Гродно (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
15:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скидель
16:23
16:25
27 км.
0 ч. 31 мин.
Мосты
16:52
16:59
53 км.
1 ч. 0 мин.
Рожанка
17:24
17:26
74 км.
1 ч. 32 мин.
Скрибовцы
17:49
17:54
93 км.
1 ч. 57 мин.
Лида
18:24
18:38
122 км.
2 ч. 32 мин.
Гавья
19:08
19:10
147 км.
3 ч. 16 мин.
Юратишки
19:32
19:34
166 км.
3 ч. 40 мин.
Богданов
19:54
19:57
185 км.
4 ч. 2 мин.
Воложин
20:26
20:29
204 км.
4 ч. 34 мин.
Молодечно
21:15
21:18
231 км.
5 ч. 23 мин.
Минск
Пассажирский
22:34
23:07
297 км.
6 ч. 42 мин.
Смолевичи
00:11
00:13
333 км.
8 ч. 19 мин.
Жодино
00:32
00:52
353 км.
8 ч. 40 мин.
Борисов
01:08
01:11
371 км.
9 ч. 16 мин.
Крупки
01:49
01:51
407 км.
9 ч. 57 мин.
Толочин
02:43
02:45
452 км.
10 ч. 51 мин.
Орша-Центральная
03:18
03:35
494 км.
11 ч. 26 мин.
Богушевская
04:14
04:16
531 км.
12 ч. 22 мин.
Витебск
04:55
570 км.
13 ч. 3 мин.
