Маршрут следования и продажа билетов
18:52
7 ч. 26 мин.
03:40
53
Маршрут следования поезда 360Ч Калининград — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калининград — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калининград Южный
Пассажирский
18:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гвардейск
19:25
19:27
37 км.
0 ч. 33 мин.
Черняховск
20:03
20:07
85 км.
1 ч. 11 мин.
Гусев
20:28
20:30
109 км.
1 ч. 36 мин.
Нестеров
20:52
20:54
133 км.
2 ч. 0 мин.
Чернышевское
21:06
21:46
143 км.
2 ч. 14 мин.
Гудогай
03:21
04:01
346 км.
8 ч. 29 мин.
Сморгонь
04:24
04:26
379 км.
9 ч. 32 мин.
Молодечно
04:51
04:54
414 км.
9 ч. 59 мин.
Минск
Пассажирский
06:05
06:35
480 км.
11 ч. 13 мин.
Борисов
07:56
07:58
553 км.
13 ч. 4 мин.
Орша-Центральная
09:23
09:47
677 км.
14 ч. 31 мин.
Смоленск
Центральный
11:08
12:03
787 км.
16 ч. 16 мин.
Рябцево
12:42
12:46
813 км.
17 ч. 50 мин.
Починок
13:14
13:16
839 км.
18 ч. 22 мин.
Рославль 1
14:11
14:24
896 км.
19 ч. 19 мин.
Дубровка
15:10
15:13
946 км.
20 ч. 18 мин.
Жуковка
15:37
15:41
969 км.
20 ч. 45 мин.
Брянск Орловский
16:29
16:59
1023 км.
21 ч. 37 мин.
Курск
22:07
23:05
1231 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Касторная-Курская
01:40
01:50
1359 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Воронеж 1
03:23
04:23
1437 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:32
07:32
1517 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Россошь
09:34
10:04
1605 км.
1 д. 14 ч. 42 мин.
Митрофановка
10:33
10:35
1629 км.
1 д. 15 ч. 41 мин.
Кутейниково
11:59
12:01
1708 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Миллерово
12:52
13:08
1763 км.
1 д. 18 ч. 0 мин.
Каменская
14:05
14:07
1829 км.
1 д. 19 ч. 13 мин.
Лихая
14:32
14:46
1848 км.
1 д. 19 ч. 40 мин.
Зверево
15:12
15:14
1864 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Сулин
15:33
15:35
1879 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Шахтная
16:08
16:10
1897 км.
1 д. 21 ч. 16 мин.
Новочеркасск
17:05
17:07
1933 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Ростов
Главный
17:58
18:47
1971 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Староминская-Тимашевск
20:12
20:14
2062 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Каневская
20:52
20:54
2109 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Брюховецкая
21:24
21:26
2141 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Краснодар 1
22:43
23:14
2227 км.
2 д. 3 ч. 51 мин.
Горячий Ключ
01:15
01:54
2269 км.
2 д. 6 ч. 23 мин.
Туапсе
03:34
03:42
2330 км.
2 д. 8 ч. 42 мин.
Лазаревская
04:22
04:28
2357 км.
2 д. 9 ч. 30 мин.
Лоо
05:12
05:25
2389 км.
2 д. 10 ч. 20 мин.
Сочи
05:49
05:55
2405 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Хоста
06:14
06:16
2418 км.
2 д. 11 ч. 22 мин.
Адлер
06:27
2426 км.
2 д. 11 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Калининград → Адлер Распечатать расписание поезда