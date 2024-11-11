Маршрут следования и продажа билетов
14:01
11 ч. 11 мин.
09:56
32
Маршрут следования поезда 680Б Гродно (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
14:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скидель
14:28
14:30
27 км.
0 ч. 27 мин.
Рось
15:00
15:02
60 км.
0 ч. 59 мин.
Волковыск-Город
15:18
15:25
75 км.
1 ч. 17 мин.
Зельва
15:45
15:47
98 км.
1 ч. 44 мин.
Озерница
16:02
16:04
115 км.
2 ч. 1 мин.
Слоним
16:22
16:24
135 км.
2 ч. 21 мин.
Барановичи-Центральные
17:10
17:14
178 км.
3 ч. 9 мин.
Городея
17:41
17:42
219 км.
3 ч. 40 мин.
Столбцы
17:59
18:00
242 км.
3 ч. 58 мин.
Койданово
18:26
18:27
276 км.
4 ч. 25 мин.
Минск
Пассажирский
19:03
19:17
310 км.
5 ч. 2 мин.
Смолевичи
19:48
19:49
346 км.
5 ч. 47 мин.
Жодино
20:06
20:08
366 км.
6 ч. 5 мин.
Борисов
20:21
20:23
384 км.
6 ч. 20 мин.
Крупки
20:50
20:52
420 км.
6 ч. 49 мин.
Толочин
21:25
21:27
465 км.
7 ч. 24 мин.
Орша-Центральная
22:01
22:31
507 км.
8 ч. 0 мин.
Богушевская
23:05
23:07
544 км.
9 ч. 4 мин.
Витебск
23:41
583 км.
9 ч. 40 мин.
