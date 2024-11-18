Маршрут следования поезда 625Б Минск (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
21:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беларусь
21:55
21:57
21 км.
0 ч. 27 мин.
Молодечно
22:45
23:21
65 км.
1 ч. 17 мин.
Вилейка
23:48
23:50
86 км.
2 ч. 20 мин.
Княгинин
00:19
00:21
111 км.
2 ч. 51 мин.
Парафьянов
00:56
00:58
146 км.
3 ч. 28 мин.
Крулевщизна
01:19
02:11
166 км.
3 ч. 51 мин.
Подсвилье
02:29
02:33
185 км.
5 ч. 1 мин.
Зябки
02:48
02:50
201 км.
5 ч. 20 мин.
Загатье
03:11
03:15
215 км.
5 ч. 43 мин.
Ветрино
03:25
03:26
225 км.
5 ч. 57 мин.
Фариново
03:35
03:50
232 км.
6 ч. 7 мин.
Ксты
04:09
04:13
241 км.
6 ч. 41 мин.
Полоцк
04:27
05:00
246 км.
6 ч. 59 мин.
Оболь
05:33
05:35
280 км.
8 ч. 5 мин.
Шумилино
05:56
05:58
302 км.
8 ч. 28 мин.
Летцы
06:18
06:20
324 км.
8 ч. 50 мин.
Витебск
06:46
340 км.
9 ч. 18 мин.
