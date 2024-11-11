Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 237Б Москва — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
11:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
14:41
15:07
215 км.
3 ч. 24 мин.
Смоленск
Центральный
17:37
18:05
367 км.
6 ч. 20 мин.
Орша-Центральная
19:42
20:06
477 км.
8 ч. 25 мин.
Минск
Пассажирский
23:29
23:45
673 км.
12 ч. 12 мин.
Барановичи-Центральные
01:57
02:00
806 км.
14 ч. 40 мин.
Брест-Центральный
04:15
999 км.
16 ч. 58 мин.
