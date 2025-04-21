Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 745Б Минск (Беларусь) — Лида.
Маршрут следования поезда 745Б Минск (Беларусь) — Лида на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Лида с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
19:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Молодечно
20:12
20:14
66 км.
1 ч. 4 мин.
Воложин
20:48
20:49
93 км.
1 ч. 40 мин.
Богданов
21:13
21:14
112 км.
2 ч. 5 мин.
Юратишки
21:32
21:33
131 км.
2 ч. 24 мин.
Гавья
21:50
21:51
150 км.
2 ч. 42 мин.
Лида
22:09
175 км.
3 ч. 1 мин.
