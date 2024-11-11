Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 560С Адлер — Калининград.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:01
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
44
Маршрут следования поезда 560С Адлер — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
21:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
21:12
21:14
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
21:34
21:39
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
22:03
22:06
37 км.
1 ч. 2 мин.
Лазаревская
22:48
23:00
69 км.
1 ч. 47 мин.
Туапсе
23:38
23:48
96 км.
2 ч. 37 мин.
Горячий Ключ
02:09
02:42
157 км.
5 ч. 8 мин.
Краснодар 1
05:03
05:11
199 км.
8 ч. 2 мин.
Брюховецкая
07:16
07:18
285 км.
10 ч. 15 мин.
Каневская
07:48
07:50
317 км.
10 ч. 47 мин.
Староминская-Тимашевск
08:30
08:32
364 км.
11 ч. 29 мин.
Первомайская
09:58
10:20
450 км.
12 ч. 57 мин.
Новочеркасск
11:45
12:01
494 км.
14 ч. 44 мин.
Шахтная
12:48
12:50
530 км.
15 ч. 47 мин.
Сулин
13:24
13:26
548 км.
16 ч. 23 мин.
Зверево
13:46
13:48
563 км.
16 ч. 45 мин.
Лихая
14:11
14:25
579 км.
17 ч. 10 мин.
Каменская
14:52
14:54
598 км.
17 ч. 51 мин.
Миллерово
15:47
15:49
664 км.
18 ч. 46 мин.
Кутейниково
16:37
16:39
719 км.
19 ч. 36 мин.
Россошь
18:15
18:50
821 км.
21 ч. 14 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:22
20:27
909 км.
23 ч. 21 мин.
Воронеж 1
22:57
23:50
989 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Касторная-Курская
01:35
01:48
1067 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Курск
04:00
04:30
1195 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Орел
06:13
06:36
1331 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:42
09:04
1497 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
12:41
12:46
1672 км.
1 д. 15 ч. 40 мин.
Вязьма
16:14
16:40
1887 км.
1 д. 19 ч. 13 мин.
Смоленск
Центральный
19:48
19:53
2039 км.
1 д. 22 ч. 47 мин.
Орша-Центральная
21:16
21:30
2149 км.
2 д. 0 ч. 15 мин.
Борисов
22:58
23:06
2273 км.
2 д. 1 ч. 57 мин.
Минск
Пассажирский
00:50
01:20
2346 км.
2 д. 3 ч. 49 мин.
Молодечно
02:54
03:00
2412 км.
2 д. 5 ч. 53 мин.
Сморгонь
03:32
03:34
2447 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Гудогай
04:02
04:42
2480 км.
2 д. 7 ч. 1 мин.
Кяна
06:03
06:43
2493 км.
2 д. 9 ч. 2 мин.
Кибартай
09:35
10:15
2681 км.
2 д. 12 ч. 34 мин.
Чернышевское
09:21
10:01
2682 км.
3 д. 12 ч. 20 мин.
Нестеров
10:16
10:18
2692 км.
3 д. 13 ч. 15 мин.
Гусев
10:44
10:46
2716 км.
3 д. 13 ч. 43 мин.
Черняховск
11:06
11:10
2740 км.
3 д. 14 ч. 5 мин.
Гвардейск
11:49
11:51
2788 км.
3 д. 14 ч. 48 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
12:28
2825 км.
3 д. 15 ч. 27 мин.
