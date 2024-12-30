15:11
7 ч. 47 мин.
22:58
10
Маршрут следования поезда 638Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
15:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Осиповичи 1
16:43
16:45
97 км.
1 ч. 32 мин.
Бобруйск
17:20
17:24
137 км.
2 ч. 9 мин.
Красный Берег
18:02
18:03
181 км.
2 ч. 51 мин.
Жлобин
18:27
18:42
199 км.
3 ч. 16 мин.
Светлогорск-На-Березин
19:14
19:17
235 км.
4 ч. 3 мин.
Калинковичи
20:30
20:57
296 км.
5 ч. 19 мин.
Василевичи
21:29
21:31
333 км.
6 ч. 18 мин.
Речица
22:13
22:15
372 км.
7 ч. 2 мин.
Гомель
Пассажирский
22:58
413 км.
7 ч. 47 мин.
