Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 004Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
17:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
19:37
19:40
193 км.
2 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
21:15
21:45
326 км.
3 ч. 38 мин.
Орша-Центральная
23:55
00:12
522 км.
6 ч. 18 мин.
Смоленск
Центральный
01:24
01:34
632 км.
7 ч. 47 мин.
Сафоново
02:41
02:44
716 км.
9 ч. 4 мин.
Вязьма
03:29
03:55
784 км.
9 ч. 52 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:56
999 км.
13 ч. 19 мин.
