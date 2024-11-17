Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 627Б Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:35
7 ч. 5 мин.
22:40
11
Маршрут следования поезда 627Б Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
15:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Койданово
16:11
16:13
34 км.
0 ч. 36 мин.
Столбцы
16:40
16:42
68 км.
1 ч. 5 мин.
Барановичи-Полесские
17:31
18:01
129 км.
1 ч. 56 мин.
Слоним
18:58
19:00
175 км.
3 ч. 23 мин.
Зельва
19:48
19:52
212 км.
4 ч. 13 мин.
Волковыск-Город
20:18
20:28
235 км.
4 ч. 43 мин.
Рось
20:51
20:53
250 км.
5 ч. 16 мин.
Мосты
21:10
21:36
266 км.
5 ч. 35 мин.
Скидель
22:05
22:07
292 км.
6 ч. 30 мин.
Гродно
22:40
319 км.
7 ч. 5 мин.
