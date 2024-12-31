Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 672Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:32
4 ч. 20 мин.
23:52
8
Маршрут следования поезда 672Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
19:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пуховичи
20:21
20:23
57 км.
0 ч. 49 мин.
Осиповичи 1
20:57
21:00
97 км.
1 ч. 25 мин.
Бобруйск
21:33
21:36
137 км.
2 ч. 1 мин.
Красный Берег
22:11
22:12
181 км.
2 ч. 39 мин.
Жлобин
22:30
22:33
199 км.
2 ч. 58 мин.
Буда-Кошелевская
23:06
23:08
239 км.
3 ч. 34 мин.
Гомель
Пассажирский
23:52
281 км.
4 ч. 20 мин.
