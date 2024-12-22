Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 750Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь).
13:05
3 ч. 28 мин.
16:33
6
Маршрут следования поезда 750Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Осиповичи 1
14:13
14:14
97 км.
1 ч. 8 мин.
Бобруйск
14:45
14:47
137 км.
1 ч. 40 мин.
Жлобин
15:34
15:35
199 км.
2 ч. 29 мин.
Буда-Кошелевская
15:59
16:00
239 км.
2 ч. 54 мин.
Гомель
Пассажирский
16:33
281 км.
3 ч. 28 мин.
