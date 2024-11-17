16:04
13 ч. 20 мин.
05:24
25
Маршрут следования поезда 678Б Коммунары — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Коммунары — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Коммунары
16:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Климовичи
16:37
16:39
27 км.
0 ч. 33 мин.
Кричев 1
17:01
17:06
47 км.
0 ч. 57 мин.
Ходосы
17:34
17:36
72 км.
1 ч. 30 мин.
Темный Лес
17:55
17:56
96 км.
1 ч. 51 мин.
Погодино
18:21
18:23
120 км.
2 ч. 17 мин.
Румино
18:59
19:03
159 км.
2 ч. 55 мин.
Орша-Центральная
19:28
20:04
169 км.
3 ч. 24 мин.
Толочин
20:49
20:51
211 км.
4 ч. 45 мин.
Крупки
21:27
21:29
256 км.
5 ч. 23 мин.
Борисов
21:56
21:59
292 км.
5 ч. 52 мин.
Жодино
22:15
22:17
310 км.
6 ч. 11 мин.
Смолевичи
22:34
22:36
330 км.
6 ч. 30 мин.
Минск
Пассажирский
23:13
23:40
366 км.
7 ч. 9 мин.
Молодечно
00:55
00:58
432 км.
8 ч. 51 мин.
Воложин
01:38
01:40
459 км.
9 ч. 34 мин.
Богданов
01:59
02:01
478 км.
9 ч. 55 мин.
Юратишки
02:18
02:20
497 км.
10 ч. 14 мин.
Гавья
02:34
02:36
516 км.
10 ч. 30 мин.
Лида
02:57
03:07
541 км.
10 ч. 53 мин.
Скрибовцы
03:30
03:32
570 км.
11 ч. 26 мин.
Рожанка
03:47
03:49
589 км.
11 ч. 43 мин.
Мосты
04:08
04:19
610 км.
12 ч. 4 мин.
Скидель
04:44
04:46
636 км.
12 ч. 40 мин.
Гродно
05:24
663 км.
13 ч. 20 мин.
