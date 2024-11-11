Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 148Ч Калининград — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:35
22 ч. 9 мин.
19:44
17
Маршрут следования поезда 148Ч Калининград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калининград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калининград Южный
Пассажирский
21:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гвардейск
22:08
22:10
37 км.
0 ч. 33 мин.
Черняховск
22:46
22:50
85 км.
1 ч. 11 мин.
Гусев
23:12
23:14
109 км.
1 ч. 37 мин.
Нестеров
23:36
23:38
133 км.
2 ч. 1 мин.
Чернышевское
23:50
00:30
143 км.
2 ч. 15 мин.
Гудогай
06:06
06:46
346 км.
8 ч. 31 мин.
Сморгонь
07:19
07:22
379 км.
9 ч. 44 мин.
Молодечно
07:57
08:01
414 км.
10 ч. 22 мин.
Минск
Пассажирский
09:23
09:49
480 км.
11 ч. 48 мин.
Борисов
10:44
10:46
553 км.
13 ч. 9 мин.
Орша-Центральная
12:20
12:37
677 км.
14 ч. 45 мин.
Смоленск
Центральный
13:53
14:03
787 км.
16 ч. 18 мин.
Сафоново
15:14
15:16
871 км.
17 ч. 39 мин.
Вязьма
16:04
16:30
939 км.
18 ч. 29 мин.
Гагарин
17:16
17:19
996 км.
19 ч. 41 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:44
1160 км.
22 ч. 9 мин.
