21:12
14 ч. 32 мин.
11:44
15
Маршрут следования поезда 262Б Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
21:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борисов
22:14
22:15
73 км.
1 ч. 2 мин.
Орша-Центральная
23:38
00:01
197 км.
2 ч. 26 мин.
Богушевская
01:11
01:22
234 км.
3 ч. 59 мин.
Витебск
02:05
02:20
273 км.
4 ч. 53 мин.
Городок
03:02
03:03
305 км.
5 ч. 50 мин.
Невель 2
03:59
04:16
366 км.
6 ч. 47 мин.
Новосокольники
05:02
05:31
404 км.
7 ч. 50 мин.
Локня
06:16
06:18
457 км.
9 ч. 4 мин.
Сущево
06:40
06:42
481 км.
9 ч. 28 мин.
Чихачево
07:07
07:08
512 км.
9 ч. 55 мин.
Дедовичи
07:32
07:34
541 км.
10 ч. 20 мин.
Дно
07:59
08:13
571 км.
10 ч. 47 мин.
Сольцы
08:47
08:52
609 км.
11 ч. 35 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
11:44
807 км.
14 ч. 32 мин.
