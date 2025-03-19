Маршрут следования и продажа билетов
07:08
3 ч. 15 мин.
10:23
7
Маршрут следования поезда 716Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
07:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Осиповичи 1
08:08
08:09
97 км.
1 ч. 0 мин.
Бобруйск
08:34
08:36
137 км.
1 ч. 26 мин.
Красный Берег
09:05
09:06
181 км.
1 ч. 57 мин.
Жлобин
09:20
09:21
199 км.
2 ч. 12 мин.
Буда-Кошелевская
09:49
09:50
239 км.
2 ч. 41 мин.
Гомель
Пассажирский
10:23
281 км.
3 ч. 15 мин.
