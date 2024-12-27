18:25
5 ч. 11 мин.
23:36
13
Маршрут следования поезда 663Б Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
18:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Койданово
19:07
19:08
34 км.
0 ч. 42 мин.
Столбцы
19:42
19:43
68 км.
1 ч. 17 мин.
Городея
20:02
20:03
91 км.
1 ч. 37 мин.
Барановичи-Центральные
20:30
20:32
132 км.
2 ч. 5 мин.
Доманово
21:03
21:04
180 км.
2 ч. 38 мин.
Ивацевичи
21:17
21:26
195 км.
2 ч. 52 мин.
Бронная Гора
21:46
21:58
215 км.
3 ч. 21 мин.
Береза-Город
22:06
22:07
225 км.
3 ч. 41 мин.
Оранчицы
22:28
22:29
256 км.
4 ч. 3 мин.
Тевли
22:45
22:46
280 км.
4 ч. 20 мин.
Жабинка
23:03
23:04
301 км.
4 ч. 38 мин.
Брест-Центральный
23:36
326 км.
5 ч. 11 мин.
