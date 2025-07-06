Маршрут следования поезда 714Ь Минск (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жодино
20:34
20:36
56 км.
0 ч. 44 мин.
Борисов
20:49
20:51
74 км.
0 ч. 59 мин.
Толочин
21:43
21:44
155 км.
1 ч. 53 мин.
Орша-Центральная
22:15
22:18
197 км.
2 ч. 25 мин.
Богушевская
22:50
22:51
234 км.
3 ч. 0 мин.
Витебск
23:26
273 км.
3 ч. 36 мин.
