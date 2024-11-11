Маршрут следования и продажа билетов
00:17
11 ч. 30 мин.
11:47
Маршрут следования поезда 679Ф Витебск — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
00:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
00:55
00:57
39 км.
0 ч. 38 мин.
Орша-Центральная
01:34
02:52
76 км.
1 ч. 17 мин.
Толочин
03:20
03:22
118 км.
3 ч. 3 мин.
Крупки
03:53
03:55
163 км.
3 ч. 36 мин.
Борисов
04:25
04:27
199 км.
4 ч. 8 мин.
Жодино
04:40
04:45
217 км.
4 ч. 23 мин.
Смолевичи
05:00
05:02
237 км.
4 ч. 43 мин.
Минск
Пассажирский
05:43
06:16
273 км.
5 ч. 26 мин.
Койданово
07:00
07:02
307 км.
6 ч. 43 мин.
Столбцы
07:27
07:29
341 км.
7 ч. 10 мин.
Городея
07:46
07:48
364 км.
7 ч. 29 мин.
Барановичи-Центральные
08:17
08:20
405 км.
8 ч. 0 мин.
Слоним
09:07
09:09
448 км.
8 ч. 50 мин.
Озерница
09:29
09:31
468 км.
9 ч. 12 мин.
Зельва
09:50
09:52
485 км.
9 ч. 33 мин.
Волковыск-Город
10:15
10:20
508 км.
9 ч. 58 мин.
Рось
10:37
10:39
523 км.
10 ч. 20 мин.
Скидель
11:15
11:17
556 км.
10 ч. 58 мин.
Гродно
11:47
583 км.
11 ч. 30 мин.
