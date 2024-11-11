Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 007М Москва — Брест. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 007М Москва — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
22:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
00:39
01:02
215 км.
2 ч. 27 мин.
Смоленск
Центральный
02:43
02:53
367 км.
4 ч. 31 мин.
Орша-Центральная
04:01
04:18
477 км.
5 ч. 49 мин.
Минск
Пассажирский
06:31
06:55
673 км.
8 ч. 19 мин.
Барановичи-Центральные
08:27
08:30
806 км.
10 ч. 15 мин.
Брест-Центральный
10:20
999 км.
12 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Брест Распечатать расписание поезда