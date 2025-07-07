Маршрут следования и продажа билетов
06:45
3 ч. 40 мин.
10:25
9
Маршрут следования поезда 712Ь Минск (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
06:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
07:15
07:16
36 км.
0 ч. 30 мин.
Жодино
07:31
07:32
56 км.
0 ч. 46 мин.
Борисов
07:46
07:48
74 км.
1 ч. 1 мин.
Крупки
08:13
08:14
110 км.
1 ч. 28 мин.
Толочин
08:45
08:46
155 км.
2 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
09:17
09:20
197 км.
2 ч. 32 мин.
Богушевская
09:52
09:53
234 км.
3 ч. 7 мин.
Витебск
10:25
273 км.
3 ч. 40 мин.
