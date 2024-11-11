Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 029Ч Москва — Калининград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 029Ч Москва — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
20:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
22:39
22:41
164 км.
2 ч. 0 мин.
Вязьма
23:16
23:19
221 км.
2 ч. 37 мин.
Смоленск
Центральный
00:58
01:08
373 км.
4 ч. 19 мин.
Орша-Центральная
02:16
02:40
483 км.
5 ч. 37 мин.
Минск
Пассажирский
04:58
05:14
679 км.
8 ч. 19 мин.
Молодечно
06:15
06:18
745 км.
9 ч. 36 мин.
Сморгонь
06:48
06:50
780 км.
10 ч. 9 мин.
Гудогай
07:17
07:57
813 км.
10 ч. 38 мин.
Чернышевское
13:40
14:20
1016 км.
17 ч. 1 мин.
Черняховск
15:11
15:16
1074 км.
18 ч. 32 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
16:24
1159 км.
19 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Калининград Распечатать расписание поезда