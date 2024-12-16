22:06
2 д. 7 ч. 52 мин.
05:58
Маршрут следования поезда 621Б Гомель (Беларусь) — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
22:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Речица
23:00
23:03
41 км.
0 ч. 54 мин.
Василевичи
23:49
23:51
80 км.
1 ч. 43 мин.
Калинковичи
00:21
00:54
117 км.
2 ч. 15 мин.
Светлогорск-На-Березин
01:46
01:49
178 км.
3 ч. 40 мин.
Жлобин
02:21
02:26
214 км.
4 ч. 15 мин.
Красный Берег
02:49
02:50
232 км.
4 ч. 43 мин.
Бобруйск
03:27
03:30
276 км.
5 ч. 21 мин.
Осиповичи 1
04:06
04:10
316 км.
6 ч. 0 мин.
Пуховичи
04:47
04:49
356 км.
6 ч. 41 мин.
Минск
Пассажирский
05:48
10:00
413 км.
7 ч. 42 мин.
Жодино
10:56
10:58
469 км.
12 ч. 50 мин.
Борисов
11:12
11:15
487 км.
13 ч. 6 мин.
Крупки
11:46
11:48
523 км.
13 ч. 40 мин.
Толочин
12:20
12:22
568 км.
14 ч. 14 мин.
Орша-Центральная
13:01
13:36
610 км.
14 ч. 55 мин.
Витебск
14:50
15:07
685 км.
16 ч. 44 мин.
Езерище
16:16
16:18
758 км.
18 ч. 10 мин.
Невель 2
16:40
16:52
777 км.
18 ч. 34 мин.
Новосокольники
17:34
18:03
815 км.
19 ч. 28 мин.
Локня
18:51
18:53
868 км.
20 ч. 45 мин.
Сущево
19:28
19:30
892 км.
21 ч. 22 мин.
Дедовичи
20:49
20:51
952 км.
22 ч. 43 мин.
Дно
21:28
22:20
982 км.
23 ч. 22 мин.
Сольцы
22:53
22:55
1020 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Великий Новгород
Вокзал
01:07
02:45
1092 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Волховстрой 2
05:42
05:44
1258 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Лодейное Поле
07:35
07:40
1369 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Подпорожье
08:13
08:18
1402 км.
1 д. 10 ч. 7 мин.
Свирь
08:32
09:02
1407 км.
1 д. 10 ч. 26 мин.
Петрозаводск
10:39
10:59
1500 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Кондопога
11:56
11:59
1547 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Медвежья Гора
13:42
13:54
1625 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Сегежа
15:59
16:04
1718 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Надвоицы
16:22
16:25
1734 км.
1 д. 18 ч. 16 мин.
Беломорск
17:46
17:51
1810 км.
1 д. 19 ч. 40 мин.
Кемь
18:55
19:10
1857 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Кузема
20:03
20:04
1903 км.
1 д. 21 ч. 57 мин.
Энгозеро
20:51
20:53
1953 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Лоухи
21:40
21:44
2004 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Чупа
22:12
22:14
2025 км.
2 д. 0 ч. 6 мин.
Княжая
23:38
23:40
2092 км.
2 д. 1 ч. 32 мин.
Кандалакша
00:33
00:48
2129 км.
2 д. 2 ч. 27 мин.
Полярные Зори
01:18
01:21
2152 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Апатиты 1
02:15
02:25
2195 км.
2 д. 4 ч. 9 мин.
Оленегорск
03:40
03:50
2258 км.
2 д. 5 ч. 34 мин.
Кола
05:36
05:38
2342 км.
2 д. 7 ч. 30 мин.
Мурманск
05:58
2351 км.
2 д. 7 ч. 52 мин.
