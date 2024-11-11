Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 066Б Минск (Беларусь) — Мурманск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
10:02
1 д. 19 ч. 56 мин.
05:58
78
Маршрут следования поезда 066Б Минск (Беларусь) — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
10:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жодино
10:47
10:49
56 км.
0 ч. 45 мин.
Борисов
11:04
11:07
74 км.
1 ч. 2 мин.
Крупки
11:38
11:40
110 км.
1 ч. 36 мин.
Толочин
12:20
12:22
155 км.
2 ч. 18 мин.
Орша-Центральная
13:00
13:36
197 км.
2 ч. 58 мин.
Витебск
14:50
15:07
272 км.
4 ч. 48 мин.
Езерище
16:16
16:18
345 км.
6 ч. 14 мин.
Невель 2
16:40
16:52
364 км.
6 ч. 38 мин.
Новосокольники
17:34
18:03
402 км.
7 ч. 32 мин.
Локня
18:51
18:53
455 км.
8 ч. 49 мин.
Сущево
19:17
19:19
479 км.
9 ч. 15 мин.
Дедовичи
20:48
20:50
539 км.
10 ч. 46 мин.
Дно
21:24
22:16
569 км.
11 ч. 22 мин.
Сольцы
22:51
22:53
607 км.
12 ч. 49 мин.
Великий Новгород
Вокзал
00:58
02:45
679 км.
14 ч. 56 мин.
Волховстрой 2
05:40
05:42
845 км.
19 ч. 38 мин.
Лодейное Поле
07:33
07:38
956 км.
21 ч. 31 мин.
Подпорожье
08:11
08:18
989 км.
22 ч. 9 мин.
Свирь
08:32
09:02
994 км.
22 ч. 30 мин.
Петрозаводск
10:39
10:59
1087 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Кондопога
11:56
12:01
1134 км.
1 д. 1 ч. 54 мин.
Медвежья Гора
13:42
13:54
1212 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Сегежа
15:59
16:04
1305 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Надвоицы
16:23
16:26
1321 км.
1 д. 6 ч. 21 мин.
Летний
17:21
17:22
1366 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Беломорск
17:56
17:59
1397 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Кемь
18:58
19:13
1444 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Кузема
20:14
20:15
1490 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Энгозеро
21:00
21:02
1540 км.
1 д. 10 ч. 58 мин.
Лоухи
21:48
21:53
1591 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Чупа
22:18
22:21
1612 км.
1 д. 12 ч. 16 мин.
Княжая
23:36
23:38
1679 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Кандалакша
00:32
00:47
1716 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Полярные Зори
01:16
01:20
1739 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Апатиты 1
02:13
02:23
1782 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Оленегорск
03:40
03:50
1845 км.
1 д. 17 ч. 38 мин.
Кола
05:36
05:39
1929 км.
1 д. 19 ч. 34 мин.
Мурманск
05:58
1938 км.
1 д. 19 ч. 56 мин.
