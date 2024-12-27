17:38
5 ч. 17 мин.
22:55
Маршрут следования поезда 635Б Минск (Беларусь) — Пинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Пинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
17:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Столбцы
18:38
18:40
69 км.
1 ч. 0 мин.
Барановичи-Полесские
19:31
19:47
130 км.
1 ч. 53 мин.
Ганцевичи
20:29
20:31
178 км.
2 ч. 51 мин.
Лунинец
21:24
21:58
240 км.
3 ч. 46 мин.
Пинск
22:55
290 км.
5 ч. 17 мин.
