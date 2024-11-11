Маршрут следования и продажа билетов
19:35
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
53
Маршрут следования поезда 425У Челябинск — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Миасс 1
21:23
21:25
82 км.
1 ч. 48 мин.
Златоуст
22:40
23:18
114 км.
3 ч. 5 мин.
Бердяуш
00:16
00:18
150 км.
4 ч. 41 мин.
Сулея
00:46
00:48
166 км.
5 ч. 11 мин.
Вязовая
01:37
01:39
208 км.
6 ч. 2 мин.
Усть-Катав
01:54
01:56
219 км.
6 ч. 19 мин.
Кропачево
02:22
02:45
234 км.
6 ч. 47 мин.
Аша
03:41
03:43
279 км.
8 ч. 6 мин.
Уфа
05:29
06:01
367 км.
9 ч. 54 мин.
Раевка
08:37
08:39
467 км.
13 ч. 2 мин.
Аксаково
09:46
09:48
518 км.
14 ч. 11 мин.
Абдулино
10:46
10:56
567 км.
15 ч. 11 мин.
Бугуруслан
12:14
12:16
648 км.
16 ч. 39 мин.
Похвистнево
12:35
12:37
667 км.
17 ч. 0 мин.
Новоотрадная
13:28
13:30
728 км.
17 ч. 53 мин.
Кинель
14:27
14:29
777 км.
18 ч. 52 мин.
Самара
15:14
16:17
811 км.
19 ч. 39 мин.
Новокуйбышевская
16:38
16:40
827 км.
21 ч. 3 мин.
Чапаевск
16:58
17:00
847 км.
21 ч. 23 мин.
Сызрань 1
18:47
18:52
931 км.
23 ч. 12 мин.
Новоспасское
19:31
19:33
979 км.
23 ч. 56 мин.
Кузнецк
20:45
20:50
1055 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Пенза 1
23:09
23:59
1161 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Белинская
01:55
02:01
1226 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Пачелма
03:14
03:16
1276 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Башмаково
03:41
03:46
1299 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Вернадовка
04:32
04:34
1343 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Моршанск
05:24
05:40
1386 км.
1 д. 9 ч. 49 мин.
Верда
06:44
06:45
1445 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Ряжск 1
07:54
08:45
1503 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Скопин
09:40
09:43
1540 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Кимовск
10:57
11:03
1609 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Бобрик Донской
11:24
11:30
1623 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Узловая 1
Московской жд
11:44
12:09
1632 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
13:03
13:31
1676 км.
1 д. 17 ч. 28 мин.
Черепеть
15:18
15:21
1760 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Козельск
16:17
16:20
1799 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Сухиничи Узловые
16:51
17:19
1827 км.
1 д. 21 ч. 16 мин.
Спас-Деменск
18:45
18:50
1918 км.
1 д. 23 ч. 10 мин.
Ельня
19:44
19:51
1976 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Смоленск
Центральный
22:12
22:46
2053 км.
2 д. 2 ч. 37 мин.
Орша-Центральная
00:02
00:26
2163 км.
2 д. 4 ч. 27 мин.
Борисов
01:45
01:47
2287 км.
2 д. 6 ч. 10 мин.
Минск
Пассажирский
02:41
02:57
2360 км.
2 д. 7 ч. 6 мин.
Молодечно
03:56
03:58
2426 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Сморгонь
04:25
04:27
2461 км.
2 д. 8 ч. 50 мин.
Чернышевское
11:18
11:58
2696 км.
2 д. 15 ч. 43 мин.
Нестеров
12:13
12:15
2706 км.
2 д. 16 ч. 38 мин.
Гусев
12:41
12:43
2730 км.
2 д. 17 ч. 6 мин.
Черняховск
13:03
13:07
2754 км.
2 д. 17 ч. 28 мин.
Гвардейск
13:45
13:47
2802 км.
2 д. 18 ч. 10 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
14:25
2839 км.
2 д. 18 ч. 50 мин.
