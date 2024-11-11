Поезд 425У Челябинск — Калининград

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:35

Челябинск

2 д. 18 ч. 50 мин.

14:25

Калининград

53

Маршрут следования поезда 425У Челябинск — Калининград на карте со всеми остановками

Расписание поезда Челябинск — Калининград с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Челябинск-Главный

19:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Миасс 1

21:23

2 мин.

21:25

82 км.

1 ч. 48 мин.

Златоуст

22:40

38 мин.

23:18

114 км.

3 ч. 5 мин.

Бердяуш

00:16

2 мин.

00:18

150 км.

4 ч. 41 мин.

Сулея

00:46

2 мин.

00:48

166 км.

5 ч. 11 мин.

Вязовая

01:37

2 мин.

01:39

208 км.

6 ч. 2 мин.

Усть-Катав

01:54

2 мин.

01:56

219 км.

6 ч. 19 мин.

Кропачево

02:22

23 мин.

02:45

234 км.

6 ч. 47 мин.

Аша

03:41

2 мин.

03:43

279 км.

8 ч. 6 мин.

Уфа

05:29

32 мин.

06:01

367 км.

9 ч. 54 мин.

Раевка

08:37

2 мин.

08:39

467 км.

13 ч. 2 мин.

Аксаково

09:46

2 мин.

09:48

518 км.

14 ч. 11 мин.

Абдулино

10:46

10 мин.

10:56

567 км.

15 ч. 11 мин.

Бугуруслан

12:14

2 мин.

12:16

648 км.

16 ч. 39 мин.

Похвистнево

12:35

2 мин.

12:37

667 км.

17 ч. 0 мин.

Новоотрадная

13:28

2 мин.

13:30

728 км.

17 ч. 53 мин.

Кинель

14:27

2 мин.

14:29

777 км.

18 ч. 52 мин.

Самара

15:14

63 мин.

16:17

811 км.

19 ч. 39 мин.

Новокуйбышевская

16:38

2 мин.

16:40

827 км.

21 ч. 3 мин.

Чапаевск

16:58

2 мин.

17:00

847 км.

21 ч. 23 мин.

Сызрань 1

18:47

5 мин.

18:52

931 км.

23 ч. 12 мин.

Новоспасское

19:31

2 мин.

19:33

979 км.

23 ч. 56 мин.

Кузнецк

20:45

5 мин.

20:50

1055 км.

1 д. 1 ч. 10 мин.

Пенза 1

23:09

50 мин.

23:59

1161 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Белинская

01:55

6 мин.

02:01

1226 км.

1 д. 6 ч. 20 мин.

Пачелма

03:14

2 мин.

03:16

1276 км.

1 д. 7 ч. 39 мин.

Башмаково

03:41

5 мин.

03:46

1299 км.

1 д. 8 ч. 6 мин.

Вернадовка

04:32

2 мин.

04:34

1343 км.

1 д. 8 ч. 57 мин.

Моршанск

05:24

16 мин.

05:40

1386 км.

1 д. 9 ч. 49 мин.

Верда

06:44

1 мин.

06:45

1445 км.

1 д. 11 ч. 9 мин.

Ряжск 1

07:54

51 мин.

08:45

1503 км.

1 д. 12 ч. 19 мин.

Скопин

09:40

3 мин.

09:43

1540 км.

1 д. 14 ч. 5 мин.

Кимовск

10:57

6 мин.

11:03

1609 км.

1 д. 15 ч. 22 мин.

Бобрик Донской

11:24

6 мин.

11:30

1623 км.

1 д. 15 ч. 49 мин.

Узловая 1
Московской жд

11:44

25 мин.

12:09

1632 км.

1 д. 16 ч. 9 мин.

Тула Вяземская
Ряжский Вокзал

13:03

28 мин.

13:31

1676 км.

1 д. 17 ч. 28 мин.

Черепеть

15:18

3 мин.

15:21

1760 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Козельск

16:17

3 мин.

16:20

1799 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Сухиничи Узловые

16:51

28 мин.

17:19

1827 км.

1 д. 21 ч. 16 мин.

Спас-Деменск

18:45

5 мин.

18:50

1918 км.

1 д. 23 ч. 10 мин.

Ельня

19:44

7 мин.

19:51

1976 км.

2 д. 0 ч. 9 мин.

Смоленск
Центральный

22:12

34 мин.

22:46

2053 км.

2 д. 2 ч. 37 мин.

Орша-Центральная

00:02

24 мин.

00:26

2163 км.

2 д. 4 ч. 27 мин.

Борисов

01:45

2 мин.

01:47

2287 км.

2 д. 6 ч. 10 мин.

Минск
Пассажирский

02:41

16 мин.

02:57

2360 км.

2 д. 7 ч. 6 мин.

Молодечно

03:56

2 мин.

03:58

2426 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Сморгонь

04:25

2 мин.

04:27

2461 км.

2 д. 8 ч. 50 мин.

Чернышевское

11:18

40 мин.

11:58

2696 км.

2 д. 15 ч. 43 мин.

Нестеров

12:13

2 мин.

12:15

2706 км.

2 д. 16 ч. 38 мин.

Гусев

12:41

2 мин.

12:43

2730 км.

2 д. 17 ч. 6 мин.

Черняховск

13:03

4 мин.

13:07

2754 км.

2 д. 17 ч. 28 мин.

Гвардейск

13:45

2 мин.

13:47

2802 км.

2 д. 18 ч. 10 мин.

Калининград Южный
Пассажирский

14:25

2839 км.

2 д. 18 ч. 50 мин.

Информация о поезде 425У

Планируете поездку по маршруту Челябинск — Калининград? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 425У. Этот поезд отправляется со станции Челябинск в 19:35 и прибывает на конечную станцию Калининград в 14:25. Вся дорога занимает 2 д. 18 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 43 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2363 руб.
  • стоимость купейного места – 3743 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 425У Челябинск - Калининград: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

53 станции

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2363 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 425У:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн