10:22
2 д. 2 ч. 2 мин.
12:24
38
Маршрут следования поезда 366Б Минск (Беларусь) — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жодино
11:07
11:09
56 км.
0 ч. 45 мин.
Борисов
11:23
11:26
74 км.
1 ч. 1 мин.
Крупки
11:53
11:55
110 км.
1 ч. 31 мин.
Толочин
12:34
12:36
155 км.
2 ч. 12 мин.
Орша-Центральная
13:16
13:40
197 км.
2 ч. 54 мин.
Богушевская
14:16
14:18
234 км.
3 ч. 54 мин.
Витебск
14:53
15:07
273 км.
4 ч. 31 мин.
Езерище
16:16
16:18
346 км.
5 ч. 54 мин.
Невель 2
16:41
16:43
365 км.
6 ч. 19 мин.
Новосокольники
17:26
18:13
403 км.
7 ч. 4 мин.
Локня
19:00
19:03
456 км.
8 ч. 38 мин.
Сущево
19:30
19:42
480 км.
9 ч. 8 мин.
Дедовичи
20:58
21:01
540 км.
10 ч. 36 мин.
Дно
21:27
21:59
570 км.
11 ч. 5 мин.
Сольцы
22:34
22:36
608 км.
12 ч. 12 мин.
Великий Новгород
Вокзал
00:37
02:45
680 км.
14 ч. 15 мин.
Волховстрой 2
05:59
06:01
846 км.
19 ч. 37 мин.
Лодейное Поле
07:44
07:47
957 км.
21 ч. 22 мин.
Подпорожье
08:17
08:19
990 км.
21 ч. 55 мин.
Свирь
08:32
09:02
995 км.
22 ч. 10 мин.
Петрозаводск
10:39
10:59
1088 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Кондопога
11:56
12:01
1135 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Медвежья Гора
13:40
13:52
1213 км.
1 д. 3 ч. 18 мин.
Сегежа
15:58
16:03
1306 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Надвоицы
16:22
16:25
1322 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Летний
17:20
17:21
1367 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Беломорск
17:55
18:15
1398 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Кемь
19:14
20:55
1445 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Беломорск
22:10
22:28
1492 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Сумский Посад
23:58
00:03
1536 км.
1 д. 13 ч. 36 мин.
Маленьга
02:57
03:00
1603 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Малошуйка
04:03
04:17
1654 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Вонгуда
05:45
05:59
1708 км.
1 д. 19 ч. 23 мин.
Кодино
07:12
07:14
1765 км.
1 д. 20 ч. 50 мин.
Обозерская
07:54
08:30
1809 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Исакогорка
11:44
12:00
1918 км.
2 д. 1 ч. 22 мин.
Архангельск-Город
12:24
1931 км.
2 д. 2 ч. 2 мин.
