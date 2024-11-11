Маршрут следования поезда 238Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
01:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
03:13
03:15
193 км.
2 ч. 10 мин.
Минск
Пассажирский
05:03
05:18
326 км.
4 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
08:43
09:07
522 км.
7 ч. 40 мин.
Смоленск
Центральный
10:43
10:55
632 км.
9 ч. 40 мин.
Ярцево
11:51
11:53
681 км.
10 ч. 48 мин.
Вязьма
13:14
13:40
787 км.
12 ч. 11 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:59
1002 км.
15 ч. 56 мин.
