Маршрут следования поезда 653Б Витебск — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
22:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
00:11
00:38
75 км.
1 ч. 30 мин.
Минск
Пассажирский
04:29
04:57
271 км.
5 ч. 48 мин.
Барановичи-Центральные
06:46
06:48
404 км.
8 ч. 5 мин.
Ивацевичи
07:31
07:33
468 км.
8 ч. 50 мин.
Береза-Город
07:56
07:58
498 км.
9 ч. 15 мин.
Жабинка
08:44
08:46
573 км.
10 ч. 3 мин.
Брест-Центральный
09:10
598 км.
10 ч. 29 мин.
