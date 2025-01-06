16:59
12 ч. 28 мин.
05:27
14
Маршрут следования поезда 208Б Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
16:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жодино
18:07
18:09
56 км.
1 ч. 8 мин.
Борисов
18:29
18:31
74 км.
1 ч. 30 мин.
Толочин
19:46
19:48
155 км.
2 ч. 47 мин.
Орша-Центральная
20:25
20:54
197 км.
3 ч. 26 мин.
Смоленск
Центральный
22:38
22:56
307 км.
5 ч. 39 мин.
Кардымово
23:26
23:28
335 км.
6 ч. 27 мин.
Ярцево
23:50
23:52
358 км.
6 ч. 51 мин.
Сафоново
00:21
00:23
395 км.
7 ч. 22 мин.
Издешково
00:43
00:45
419 км.
7 ч. 44 мин.
Вязьма
01:19
01:45
463 км.
8 ч. 20 мин.
Гагарин
02:37
02:39
520 км.
9 ч. 38 мин.
Можайск
03:35
03:37
586 км.
10 ч. 36 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
05:27
688 км.
12 ч. 28 мин.
