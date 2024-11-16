14:06
4 ч. 17 мин.
18:23
Маршрут следования поезда 140Б Минск (Беларусь) — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
14:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жодино
14:48
14:50
56 км.
0 ч. 42 мин.
Борисов
15:03
15:05
74 км.
0 ч. 57 мин.
Крупки
15:30
15:32
110 км.
1 ч. 24 мин.
Толочин
16:04
16:06
155 км.
1 ч. 58 мин.
Орша-Центральная
16:41
17:05
197 км.
2 ч. 35 мин.
Смоленск
Центральный
18:23
307 км.
4 ч. 17 мин.
