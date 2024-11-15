Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 150Б Минск (Беларусь) — Самара.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
22:10
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
28
Маршрут следования поезда 150Б Минск (Беларусь) — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
22:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борисов
23:26
23:28
73 км.
1 ч. 16 мин.
Орша-Центральная
00:58
01:22
197 км.
2 ч. 48 мин.
Смоленск
Центральный
02:53
03:36
307 км.
4 ч. 43 мин.
Ельня
05:34
05:39
384 км.
7 ч. 24 мин.
Спас-Деменск
06:39
06:42
442 км.
8 ч. 29 мин.
Сухиничи Узловые
08:15
09:01
533 км.
10 ч. 5 мин.
Козельск
09:39
09:42
561 км.
11 ч. 29 мин.
Черепеть
10:43
10:46
600 км.
12 ч. 33 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
13:08
13:33
684 км.
14 ч. 58 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:30
14:48
728 км.
16 ч. 20 мин.
Бобрик Донской
15:03
15:07
737 км.
16 ч. 53 мин.
Кимовск
15:24
15:26
751 км.
17 ч. 14 мин.
Скопин
17:00
17:04
820 км.
18 ч. 50 мин.
Ряжск 1
17:45
18:50
857 км.
19 ч. 35 мин.
Верда
19:45
19:46
915 км.
21 ч. 35 мин.
Моршанск
20:52
21:08
974 км.
22 ч. 42 мин.
Вернадовка
22:21
22:23
1017 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Башмаково
23:07
23:12
1061 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Пачелма
23:43
23:45
1084 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Белинская
00:35
00:37
1134 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Пенза 1
01:56
02:41
1199 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Кузнецк
04:29
04:34
1305 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Новоспасское
05:50
05:52
1381 км.
1 д. 7 ч. 40 мин.
Сызрань 1
06:41
06:46
1429 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Чапаевск
08:08
08:10
1513 км.
1 д. 9 ч. 58 мин.
Новокуйбышевская
08:28
08:30
1533 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Самара
08:52
1549 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
