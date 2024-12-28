Маршрут следования поезда 655Б Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
19:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
21:58
22:01
133 км.
2 ч. 47 мин.
Ивацевичи
22:50
22:52
197 км.
3 ч. 39 мин.
Береза-Город
23:18
23:20
227 км.
4 ч. 7 мин.
Оранчицы
23:43
23:45
258 км.
4 ч. 32 мин.
Жабинка
00:22
00:24
303 км.
5 ч. 11 мин.
Брест-Центральный
00:48
328 км.
5 ч. 37 мин.
