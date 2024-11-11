Маршрут следования и продажа билетов
10:55
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
53
Маршрут следования поезда 426Ч Калининград — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калининград — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калининград Южный
Пассажирский
10:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гвардейск
11:29
11:31
37 км.
0 ч. 34 мин.
Черняховск
12:04
12:07
85 км.
1 ч. 9 мин.
Гусев
12:26
12:28
109 км.
1 ч. 31 мин.
Нестеров
12:50
12:52
133 км.
1 ч. 55 мин.
Чернышевское
13:02
13:42
143 км.
2 ч. 7 мин.
Сморгонь
20:21
20:23
378 км.
9 ч. 26 мин.
Молодечно
20:50
20:52
413 км.
9 ч. 55 мин.
Минск
Пассажирский
21:56
22:10
479 км.
11 ч. 1 мин.
Борисов
23:26
23:28
552 км.
12 ч. 31 мин.
Орша-Центральная
00:58
01:22
676 км.
14 ч. 3 мин.
Смоленск
Центральный
02:53
03:36
786 км.
15 ч. 58 мин.
Ельня
05:34
05:39
863 км.
18 ч. 39 мин.
Спас-Деменск
06:39
06:42
921 км.
19 ч. 44 мин.
Сухиничи Узловые
08:15
09:01
1012 км.
21 ч. 20 мин.
Козельск
09:39
09:42
1040 км.
22 ч. 44 мин.
Черепеть
10:43
10:46
1079 км.
23 ч. 48 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
13:08
13:33
1163 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Узловая 1
Московской жд
14:30
14:48
1207 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Бобрик Донской
15:03
15:07
1216 км.
1 д. 4 ч. 8 мин.
Кимовск
15:24
15:26
1230 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
Скопин
17:00
17:04
1299 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Ряжск 1
17:45
18:50
1336 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Верда
19:45
19:46
1394 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Моршанск
20:52
21:08
1453 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Вернадовка
22:21
22:23
1496 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Башмаково
23:07
23:12
1540 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Пачелма
23:43
23:45
1563 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Белинская
00:35
00:37
1613 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Пенза 1
01:56
02:41
1678 км.
1 д. 15 ч. 1 мин.
Кузнецк
04:29
04:34
1784 км.
1 д. 17 ч. 34 мин.
Новоспасское
05:50
05:52
1860 км.
1 д. 18 ч. 55 мин.
Сызрань 1
06:41
06:46
1908 км.
1 д. 19 ч. 46 мин.
Чапаевск
08:14
08:16
1992 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Новокуйбышевская
08:34
08:36
2012 км.
1 д. 21 ч. 39 мин.
Самара
08:58
09:38
2028 км.
1 д. 22 ч. 3 мин.
Кинель
10:20
10:22
2062 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Новоотрадная
11:18
11:20
2111 км.
2 д. 0 ч. 23 мин.
Похвистнево
12:15
12:17
2172 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Бугуруслан
12:35
12:37
2191 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Абдулино
14:01
14:03
2272 км.
2 д. 3 ч. 6 мин.
Аксаково
15:03
15:05
2321 км.
2 д. 4 ч. 8 мин.
Раевка
16:21
16:23
2372 км.
2 д. 5 ч. 26 мин.
Уфа
18:49
19:25
2472 км.
2 д. 7 ч. 54 мин.
Аша
21:20
21:22
2560 км.
2 д. 10 ч. 25 мин.
Кропачево
22:22
22:37
2605 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Усть-Катав
23:03
23:05
2620 км.
2 д. 12 ч. 8 мин.
Вязовая
23:21
23:23
2631 км.
2 д. 12 ч. 26 мин.
Сулея
00:16
00:18
2673 км.
2 д. 13 ч. 21 мин.
Бердяуш
00:42
00:44
2689 км.
2 д. 13 ч. 47 мин.
Златоуст
01:40
01:42
2725 км.
2 д. 14 ч. 45 мин.
Миасс 1
02:44
02:46
2757 км.
2 д. 15 ч. 49 мин.
Челябинск-Главный
04:18
2839 км.
2 д. 17 ч. 23 мин.
