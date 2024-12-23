Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
19:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
21:06
21:07
133 км.
1 ч. 31 мин.
Ивацевичи
21:41
21:42
197 км.
2 ч. 6 мин.
Береза-Город
22:00
22:01
227 км.
2 ч. 25 мин.
Оранчицы
22:17
22:18
258 км.
2 ч. 42 мин.
Жабинка
22:42
22:43
303 км.
3 ч. 7 мин.
Брест-Центральный
23:04
328 км.
3 ч. 29 мин.
