Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 657Б Витебск — Брест. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 657Б Витебск — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
17:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
18:36
18:38
39 км.
0 ч. 40 мин.
Орша-Центральная
19:19
19:58
76 км.
1 ч. 23 мин.
Толочин
20:28
20:30
118 км.
2 ч. 32 мин.
Крупки
21:03
21:04
163 км.
3 ч. 7 мин.
Борисов
21:29
21:31
199 км.
3 ч. 33 мин.
Жодино
21:44
21:46
217 км.
3 ч. 48 мин.
Смолевичи
22:02
22:04
237 км.
4 ч. 6 мин.
Минск
Пассажирский
22:37
22:59
273 км.
4 ч. 41 мин.
Койданово
23:33
23:35
307 км.
5 ч. 37 мин.
Столбцы
00:03
00:05
341 км.
6 ч. 7 мин.
Барановичи-Полесские
00:51
01:22
402 км.
6 ч. 55 мин.
Ляховичи
01:41
01:43
418 км.
7 ч. 45 мин.
Ганцевичи
02:09
02:11
451 км.
8 ч. 13 мин.
Мальковичи
02:31
02:33
477 км.
8 ч. 35 мин.
Лунинец
03:09
03:33
513 км.
9 ч. 13 мин.
Ловча
03:53
03:54
527 км.
9 ч. 57 мин.
Парохонск
04:09
04:11
542 км.
10 ч. 13 мин.
Пинск
04:33
04:43
568 км.
10 ч. 37 мин.
Юхновичи
05:06
05:11
592 км.
11 ч. 10 мин.
Янов-Полесский
05:24
05:27
604 км.
11 ч. 28 мин.
Дрогичин Город
05:51
05:53
631 км.
11 ч. 55 мин.
Антополь
06:18
06:20
656 км.
12 ч. 22 мин.
Городец
06:28
06:32
662 км.
12 ч. 32 мин.
Кобрин
06:51
06:53
685 км.
12 ч. 55 мин.
Жабинка
07:15
07:17
707 км.
13 ч. 19 мин.
Брест-Центральный
07:45
732 км.
13 ч. 49 мин.
