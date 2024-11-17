Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 623Б Витебск — Гродно (Беларусь).
Маршрут следования поезда 623Б Витебск — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
18:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
19:42
19:51
39 км.
0 ч. 48 мин.
Орша-Центральная
20:32
20:53
76 км.
1 ч. 38 мин.
Толочин
21:25
21:27
118 км.
2 ч. 31 мин.
Крупки
22:04
22:06
163 км.
3 ч. 10 мин.
Борисов
22:32
22:34
199 км.
3 ч. 38 мин.
Жодино
22:50
22:52
217 км.
3 ч. 56 мин.
Смолевичи
23:09
23:11
237 км.
4 ч. 15 мин.
Минск
Пассажирский
23:54
00:09
273 км.
5 ч. 0 мин.
Молодечно
01:17
01:20
339 км.
6 ч. 23 мин.
Воложин
02:05
02:07
366 км.
7 ч. 11 мин.
Богданов
02:32
02:34
385 км.
7 ч. 38 мин.
Юратишки
02:54
02:56
404 км.
8 ч. 0 мин.
Гавья
03:17
03:19
423 км.
8 ч. 23 мин.
Лида
03:43
03:47
448 км.
8 ч. 49 мин.
Скрибовцы
04:10
04:12
477 км.
9 ч. 16 мин.
Рожанка
04:31
04:33
496 км.
9 ч. 37 мин.
Мосты
04:50
04:52
517 км.
9 ч. 56 мин.
Скидель
05:22
05:24
543 км.
10 ч. 28 мин.
Гродно
06:01
570 км.
11 ч. 7 мин.
