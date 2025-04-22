Маршрут следования и продажа билетов
15:25
2 ч. 55 мин.
18:20
7
Маршрут следования поезда 741Б Минск (Беларусь) — Лида на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Лида с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Молодечно
16:24
16:26
66 км.
0 ч. 59 мин.
Воложин
16:59
17:00
93 км.
1 ч. 34 мин.
Богданов
17:23
17:24
112 км.
1 ч. 58 мин.
Юратишки
17:43
17:44
131 км.
2 ч. 18 мин.
Гавья
18:01
18:02
150 км.
2 ч. 36 мин.
Лида
18:20
175 км.
2 ч. 55 мин.
