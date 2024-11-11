Маршрут следования поезда 028Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
19:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
19:54
19:56
25 км.
0 ч. 21 мин.
Оранчицы
20:23
20:25
70 км.
0 ч. 50 мин.
Береза-Город
20:47
20:49
101 км.
1 ч. 14 мин.
Ивацевичи
21:11
21:13
131 км.
1 ч. 38 мин.
Барановичи-Центральные
21:52
21:55
195 км.
2 ч. 19 мин.
Городея
22:22
22:24
236 км.
2 ч. 49 мин.
Столбцы
22:40
22:42
259 км.
3 ч. 7 мин.
Минск
Пассажирский
23:40
23:57
328 км.
4 ч. 7 мин.
Жодино
00:40
00:42
384 км.
5 ч. 7 мин.
Борисов
00:56
00:59
402 км.
5 ч. 23 мин.
Толочин
01:54
01:56
483 км.
6 ч. 21 мин.
Орша-Центральная
02:28
02:45
525 км.
6 ч. 55 мин.
Смоленск
Центральный
04:01
04:11
635 км.
8 ч. 28 мин.
Сафоново
05:21
05:23
719 км.
9 ч. 48 мин.
Вязьма
06:10
06:36
787 км.
10 ч. 37 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
09:37
1002 км.
14 ч. 4 мин.
