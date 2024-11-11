Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 296Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
20:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
22:27
22:30
193 км.
2 ч. 21 мин.
Минск
Пассажирский
00:13
00:43
326 км.
4 ч. 7 мин.
Борисов
01:46
01:48
399 км.
5 ч. 40 мин.
Орша-Центральная
03:29
03:47
523 км.
7 ч. 23 мин.
Смоленск
Центральный
05:07
05:17
633 км.
9 ч. 1 мин.
Ярцево
06:06
06:09
682 км.
10 ч. 0 мин.
Сафоново
06:38
06:41
719 км.
10 ч. 32 мин.
Вязьма
07:31
07:57
787 км.
11 ч. 25 мин.
Гагарин
08:43
08:46
844 км.
12 ч. 37 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
11:14
1008 км.
15 ч. 8 мин.
